Sau trận sốt, ăn gì để nhanh lấy lại sức?

Chán ăn là tình trạng thường gặp sau sốt, nhưng đây lại là giai đoạn cơ thể cần được bổ sung đủ nước, protein và vitamin để hồi phục nhanh hơn.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau sốt. Ảnh: Magnific.

Sau một đợt sốt, nhiều người thường rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán ăn và mất nước. Dù cảm giác thèm ăn giảm, cơ thể vẫn cần được bổ sung năng lượng và dưỡng chất để phục hồi sau khi chống lại nhiễm trùng. Vì vậy, người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm mềm, dễ tiêu, giàu nước, protein và vitamin thay vì nhịn ăn.

Súp và cháo gà

Theo Times of India, súp gà hay cháo gà từ lâu được xem là món ăn phù hợp khi cơ thể mệt mỏi do sốt hoặc cảm cúm. Món ăn này vừa cung cấp nước, vừa bổ sung protein và các axit amin cần thiết cho quá trình phục hồi. Hơi nóng từ súp cũng có thể giúp làm loãng dịch nhầy, giảm cảm giác nghẹt mũi và làm dịu cổ họng nếu người bệnh vẫn còn ho hoặc đau rát họng.

Ngoài súp gà, người bệnh có thể lựa chọn cháo, canh rau củ hoặc súp nấu từ đậu. Những món ăn này đều mềm, dễ tiêu hóa và phù hợp khi cảm giác thèm ăn chưa trở lại.

Thực phẩm giàu protein

Sau một đợt sốt, cơ thể cần protein để sửa chữa các mô bị tổn thương và sản xuất kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh. Nếu khẩu phần ăn thiếu protein, quá trình hồi phục có thể diễn ra chậm hơn.

Những thực phẩm như trứng, thịt gà, cá, đậu phụ, các loại đậu... đều là nguồn protein chất lượng cao. Khi còn chán ăn, người bệnh không cần cố gắng ăn một khẩu phần lớn. Chỉ cần thêm một ít thịt băm, thịt gà xé hoặc đậu vào cháo, súp cũng giúp bữa ăn giàu dinh dưỡng hơn.

Trái cây và rau củ giàu vitamin C

Sốt khiến cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi. Vì vậy, bên cạnh việc uống đủ nước, người bệnh nên bổ sung thêm trái cây và rau củ để hỗ trợ bù dịch, theo WebMD. Phần lớn các loại trái cây chứa hàm lượng nước cao, đồng thời cung cấp vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ đáp ứng miễn dịch. Cam, quýt, chuối, táo hoặc bơ là những lựa chọn phù hợp trong giai đoạn hồi phục.

Rau củ cũng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, người bệnh nên ưu tiên rau đã nấu chín thay vì rau sống vì thực phẩm chín mềm thường dễ tiêu hóa hơn khi hệ tiêu hóa còn yếu.

Sữa chua

Nếu vẫn dung nạp được các sản phẩm từ sữa, người bệnh có thể bổ sung sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp. Sữa chua chứa lợi khuẩn probiotic, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Nhiều nghiên cứu cho thấy đường ruột khỏe mạnh có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, sữa chua còn giàu protein, giúp bổ sung năng lượng ngay cả khi người bệnh chỉ ăn được một lượng nhỏ.

Gừng

Một số người cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu ở dạ dày sau khi sốt. Trong trường hợp này, gừng có thể là lựa chọn hữu ích. Hoạt chất gingerol trong gừng được nghiên cứu về khả năng giảm viêm và hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn. Người bệnh có thể thêm vài lát gừng vào trà ấm hoặc nấu cùng cháo, soup để dễ sử dụng.

Nước lọc

Mất nước là tình trạng thường gặp khi sốt, nhất là ở những người đổ nhiều mồ hôi hoặc bị tiêu chảy, nôn ói. Nếu không được bù đủ nước, cơ thể sẽ khó điều hòa thân nhiệt và vận chuyển các chất dinh dưỡng đến tế bào. Ngoài nước lọc, người bệnh có thể uống nước dừa nguyên chất để bổ sung kali và một số chất điện giải. Tuy nhiên, nếu sốt kéo dài hoặc mất nước nhiều, dung dịch bù nước đường uống theo hướng dẫn của nhân viên y tế vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.