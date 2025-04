Sau sắp xếp, Cà Mau còn bao nhiêu xã, phường?

Ngày 16/4, tại hội nghị cho ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết địa phương hiện có 100 ĐVHC cấp xã (82 xã, 9 phường và 9 thị trấn).

Sau khi cân nhắc, tính toán, tỉnh dự kiến sắp xếp còn 39 ĐVHC cấp xã (35 xã, 4 phường), giảm 61 đơn vị, tương đương 61%.

Cà Mau có diện tích trên 5.200 km2; dân số hơn 1,2 triệu người. Tỉnh hiện có 8 huyện (U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển) và TP Cà Mau.

Theo phương án sắp xếp, TP Cà Mau, các huyện U Minh, Phú Tân, Cái Nước, mỗi đơn vị sắp xếp thành 4 phường/xã; huyện Trần Văn Thời, Thới Bình thành 5 xã; huyện Ngọc Hiển và Năm Căn thành 3 xã. Riêng huyện Đầm Dơi sắp xếp thành 7 xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau xem xét quyết định việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã mới theo phân cấp thẩm quyền quản lý. Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã áp dụng như đối với tiêu chuẩn cấp huyện hiện nay.

