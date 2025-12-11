Cháy nhà ở TP.HCM, giải cứu 2 người

Lực lượng cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM) kịp thời cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân trên đường Tô Hiến Thành.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h39, Trung tâm Chỉ huy PCCC & CNCH nhận tin báo cháy tại căn nhà 343/15E Tô Hiến Thành. Công trình này có quy mô 1 trệt, 2 lầu và 1 tầng thượng. Trong lúc chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, người dân và Công an phường Hòa Hưng đã dùng bình chữa cháy để xử lý bước đầu.

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát dập lửa cứu người dân ra khỏi căn nhà đang cháy.

Đến 8h45, lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường và triển khai hai lăng B chữa cháy, một lăng B làm mát, đồng thời thành lập tổ trinh sát tìm kiếm cứu nạn. Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân mắc kẹt ở tầng 3, gồm anh H.L.T.K. (2004) và ông L. (1973).

Cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thang 2 tiếp cận ban công, hướng dẫn hai người thoát nạn an toàn và đưa xuống mặt đất. Đến 9h07, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà dân xung quanh. Tổng cộng 144 m2 diện tích nhà được bảo vệ, không có thiệt hại về người.

Anh H.L.T.K cho biết nhờ từng được lực lượng PCCC Khu vực 10 tập huấn kỹ năng thoát hiểm tại Trường THCS-THPT Duy Tân, anh đã bình tĩnh xử lý tình huống và phối hợp tốt khi được giải cứu. "Tôi rất biết ơn các anh cảnh sát đã có mặt kịp thời", anh K. chia sẻ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.