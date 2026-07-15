Sau câu nói 'bé vỡ ối rồi', CSGT TP.HCM mở đường cấp cứu nghẹt thở

Một sản phụ mang thai 37 tuần 4 ngày đã sinh con ngay trên taxi khi đang đến bệnh viện. Nhờ được CSGT hỗ trợ mở đường và đưa vào cơ sở y tế gần nhất, cả mẹ và bé đều an toàn.

Bé trai chào đời trên taxi được CSGT hỗ trợ đưa vào viện cấp cứu Một sản phụ mang thai 37 tuần 4 ngày đã sinh con ngay trên taxi khi đang đến bệnh viện. Nhờ được CSGT hỗ trợ mở đường và đưa vào cơ sở y tế gần nhất, cả mẹ và bé đều an toàn.

Sáng 12/7, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tiếp nhận trường hợp sản phụ N.T.K. (34 tuổi, ngụ TP.HCM), mang thai lần hai ở tuần thứ 37 và 4 ngày, sinh bé trai ngay trên taxi trong lúc được đưa đến bệnh viện.

Khoảng 8h10 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh, hai cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM được người nhà sản phụ nhờ hỗ trợ mở đường đến Bệnh viện Từ Dũ - "Anh hỗ trợ giùm em cho bé đi sinh, bé vỡ ối rồi".

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, hai cán bộ CSGT nhanh chóng hỗ trợ, điều khiển xe đặc chủng dẫn đường cho chiếc taxi vượt qua những đoạn ùn ứ.

Khi xe đến khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8, sản phụ chuyển dạ và em bé chào đời ngay trên taxi. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng CSGT lập tức đổi hướng, dẫn xe vào Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu.

Lúc 8h20, mẹ và bé được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng trẻ vẫn còn nguyên dây rốn. ThS.BS Lê Đình Triều Giang, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết khi tiếp nhận, em bé vẫn còn dây rốn nên ê-kíp khẩn trương chăm sóc đồng thời cả mẹ và bé.

Sản phụ tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chưa ghi nhận chảy máu âm đạo bất thường. Trẻ hồng hào, khóc to, khả năng thích nghi sau sinh khá tốt.

Theo bác sĩ Giang, bé được ủ ấm, da kề da với mẹ, kẹp dây rốn và theo dõi hô hấp, tuần hoàn. Sản phụ được theo dõi sát nguy cơ chảy máu sau sinh trước khi chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục chăm sóc chuyên khoa.

Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết bé trai nặng 2,8 kg, dài 48 cm, khóc to sau sinh và có điểm APGAR trong giới hạn bình thường. Hiện sức khỏe bé ổn định, ở cùng mẹ và chưa ghi nhận bất thường bẩm sinh. Sản phụ tiếp tục được theo dõi hậu sản tại bệnh viện.

Các bác sĩ nhận định việc phối hợp kịp thời giữa người nhà, tài xế taxi, lực lượng CSGT và nhân viên y tế đã giúp cuộc sinh đặc biệt diễn ra an toàn.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo thai phụ ở những tuần cuối thai kỳ nên đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện cơn gò đều và tăng dần, ra huyết hoặc ra nước âm đạo, đau bụng từng cơn hay thai bất thường để hạn chế nguy cơ sinh con trên đường và các biến chứng ngoài bệnh viện.