Sạt lở ven kênh Đôi ở TP.HCM

Ngày 23/1, UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại ven kênh Đôi khiến một căn nhà bị đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/1, một khu thuộc bờ nam kênh Đôi trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, Quận 8 cũ, TP.HCM) bất ngờ xảy ra sạt lở khiến 17,5 m2 diện tích của một căn nhà bị đổ sập xuống kênh. Một phần nhà còn lại có dấu hiệu nghiêng, lún, gây nguy cơ mất an toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Một phần căn nhà bị sạt lở ở bờ kênh Đôi. Ảnh: A.X.

Căn nhà bị sạt lở có địa chỉ số 26A, lô 23, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng với quy mô một trệt - một lầu, kết cấu cột sắt, vách gạch, mái tôn.

Hiện nay là bà B.T.T. (50 tuổi) là chủ sở hữu nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho gia đình người chị ruột là bà B.T.H.T. (52 tuổi) cùng 3 người thân sinh sống. Nhận được tin báo, UBND phường Chánh Hưng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường xử lý vụ việc, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Khu vực bờ nam kênh Đôi còn nhiều nhà ven kênh chưa được giải tỏa ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Minh.

UBND phường Chánh Hưng cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ phần căn nhà bị sập trong ngày 23/1.

Bên cạnh đó, địa phương đang rà soát hồ sơ, đề xuất phương án bố trí tạm cư cho chủ sở hữu căn nhà theo quy định, bảo đảm ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.