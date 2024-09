Sạt lở đất ủi xe khách xuống suối, tìm thấy 4 thi thể

Chiều 9/9, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Xuân Tùng, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại đoạn gần cầu Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Thời điểm đó, đất đá sạt lở đẩy một xe khách, hai xe con và nhiều xe máy xuống dòng nước và bị cuốn đi.

Theo ông Tùng, trên xe khách có trên 20 người, đến nay lực lượng chức năng vẫn rất khó khăn để tiếp cận hiện trường vì đường sạt lở gây ách tắc. Số người mất tích chưa có thống kê cụ thể.

Theo UBND xã Ca Thành, hiện đã vớt được 5 người trong vụ việc trên, trong đó 4 người tử vong, một người bị thương.

Do tình hình mưa lũ, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nguyên Bình bị ách tắc gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, công an tỉnh đã tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại huyện Nguyên Bình.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.