Đã có 273 người thương vong, mất tích do bão, sạt lở đất và mưa lũ

Tính đến 6h sáng ngày 9/9, các địa phương đã có 273 người thương vong do bão số 3 và ảnh hưởng của bão; trong đó có 26 người tử vong, mất tích.

Hiện trường vụ đất đá sạt lở vùi lấp nhà dân làm 4 người chết, một người bị thương ở xóm Chấn, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), thống kê một số thiệt hại bước đầu từ các địa phương tính đến 6h ngày 9/9 cho thấy đã có 26 người tử vong, mất tích (tăng 7 người chết và mất tích so với báo cáo ngày 7/9) do ảnh hưởng của bão số 3.

Có 9 người tử vong và mất tích do bão; sạt lở đất, lũ quét làm 12 người tử vong; do lũ cuốn 5 người tử vong; cụ thể: Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 6 người (gồm 1 chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 513, Quân khu 3 và 1 chiến sỹ công an trại giam Quảng Ninh), Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hoà Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người, Tuyên Quang 2 người.

Bão số 3 cũng làm bị thương 247 người (tăng 61 người so với báo cáo ngày 7/9), trong đó Quảng Ninh 157 người, Hải Phòng 40 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 10 người, Bắc Giang 4 người, Bắc Ninh 7 người, Lạng Sơn 9 người, Lào Cai 9 người, Cao Bằng 1 người, Phú Thọ 2 người, Hoà Bình 1 người, Thanh Hóa 2 người.

Về nông nghiệp, 113.593 ha lúa đã bị ngập úng, thiệt hại, tập trung tại các địa phương: Hải Phòng 7.005 ha; Thái Bình 18.000 ha; Hà Nội 15.563 ha; Hưng Yên 12.119 ha; Hải Dương 18.500 ha; Hà Nam 11.220 ha; Lạng Sơn 3.688 ha; Bắc Giang 4.822 ha; Bắc Ninh 9.601 ha; Vĩnh Phúc 6.000 ha... Ngoài ra, có 22.047 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 6.887 ha cây ăn quả bị hư hại.

Trong những ngày qua có 121.668 cây xanh bị gãy đổ do bão, trong đó Hải Phòng có 6.059 cây, Hà Nội 24.807 cây, Hưng Yên 9.036 cây, Hải Dương 40.000 cây, Bắc Ninh 31.860 cây...

Theo tổng hợp của các địa phương, trên 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300...); 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 9.851 nhà ở bị hư hỏng; 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 161 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Hàng loạt thuyền, ghe bị bão Yagi đánh chìm ở Quảng Ninh Tại khu vực nam cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đang có gió rất mạnh, mưa lớn, nhiều thuyền bè đứt neo trôi dạt gây thiệt hại lớn cho người dân.