Vỡ đập công trình thủy lợi ở Quảng Ninh, 3 thôn ngập nặng

Mưa lớn khiến phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị vỡ khoảng 50 m, khiến 3 thôn bị ngập 1-1,5 m.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, sáng 9/9, phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi Hà Thanh (xã Đông Hải) bị vỡ khoảng 50 m, nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Mực nước ngập 1-1,5 m.

UBND huyện Tiên Yên đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi an toàn từ sáng 9/9 và không có thiệt hại về người.

Công trình này không phải là hồ chứa, chỉ là đập dâng trên sông nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nay nước đang rút dần. Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có mặt tại hiện trường và đang đợi nước rút để tiếp cận khu vực sự cố.

Quảng Ninh là địa phương nằm trong tâm bão và chịu tác động nặng nề nhất từ cơn bão số 3 (Yagi). Thống kê sơ bộ, mưa bão khiến 3 người chết, 157 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 8/9, về tài sản, có 2.083 nhà bị tốc mái; 6 phương tiện vận tải thủy, một tàu du lịch, 18 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 254 cột điện, 70% cây xanh tại các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên bị gãy đổ; trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; gần 400 ha lúa bị đổ, ngập úng. Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở xảy ra tại nhiều nơi.

Cụ thể, ngày và đêm 9/9, Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Ngày và đêm 10/9, khu vực này mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày và đêm 9/9, khu vực vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hoá mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, ccó nơi trên 150 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày và đêm 10/9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

