Sắp xếp cơ sở y tế, giáo dục, thành lập đơn vị sự nghiệp cấp xã

Thường trực Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc rà soát tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp - Ảnh: VGP/TG.

Quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 711/TB-VPCP ngày 20/12/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc rà soát tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp...

Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp; các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực khẩn trương triển khai các nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó lưu ý các lĩnh vực: đất đai, khuyến nông; quy hoạch; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công chức công vụ, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giáo dục và đào tạo;…

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; khẩn trương rà soát cụ thể việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với 355 nhiệm vụ đã được nêu tại Công văn số 174/CV/BCĐ ngày 02/12/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, làm rõ những nhiệm vụ đã thực hiện, những nhiệm vụ đang triển khai hoặc chưa thực hiện để tập trung sửa đổi, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đối với 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với điều kiện, năng lực thực hiện, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền hiệu quả (hoàn thành trong tháng 12 năm 2025).

Đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Hướng dẫn, đôn đốc địa phương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, thành phố phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực, lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu như: y tế, giáo dục… bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội;

Nghiên cứu những địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn trong thời gian qua để triển khai nhân rộng trong phạm vi cả nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; xóa vùng "lõm điện, lõm sóng", khắc phục tình trạng gián đoạn trong kết nối giữa các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và gián đoạn đường truyền xử lý hồ sơ công việc giữa địa phương với các bộ, ngành.

Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Các địa phương cần khẩn trương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn; đặc biệt kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp phù hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định mới của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn cấp xã theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thành việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn (trước ngày 31/12/2025).

Đồng thời, chủ động triển khai bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã, trong đó ưu tiên các lĩnh vực: tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin..., bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, lưu ý xử lý tài sản công dôi dư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, mất, thất lạc tài liệu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, nhất là thủ tục nội bộ của cấp tỉnh, cấp xã; bảo đảm nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị ở địa phương nhằm giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả; công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.