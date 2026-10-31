Sắp cưới, nhiều nam giới ở TP.HCM bất ngờ với kết quả tinh dịch đồ

Nhiều cặp đôi trẻ phát hiện vấn đề sức khỏe sinh sản khi khám tiền hôn nhân, trong đó có u xơ tử cung, buồng trứng đa nang và bất thường tinh dịch đồ.

TP.HCM triển khai chính sách khen thưởng các cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi, nhằm khuyến khích duy trì mức sinh. Ảnh: Võ Kỳ.

Nhiều người cho rằng cơ thể khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường đồng nghĩa với khả năng sinh sản bình thường. Tuy nhiên, kết quả khám tiền hôn nhân của 203 cặp đôi tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho thấy nhiều vấn đề chỉ được phát hiện qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu.

Từ bất thường ở cơ quan sinh sản đến bệnh truyền nhiễm, kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, nhất là khi TP.HCM đang đối mặt với mức sinh thấp.

Nhiều bất thường ở cả nam và nữ khi khám tiền hôn nhân

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết sau 4 năm phối hợp với Chi cục Dân số TP.HCM, bệnh viện đã tổ chức 6 đợt khám sức khỏe tiền hôn nhân cho gần 1.000 cặp đôi. Riêng năm nay, 203 cặp tham gia 5 đợt khám.

BSCKII Huỳnh Xuân Nghiêm cho biết trong năm 2026 ghi nhận 203 cặp đôi tham gia, phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Ảnh: Võ Kỳ.

Ở nam giới, chỉ khoảng 50% có kết quả tinh dịch đồ trong giới hạn bình thường. Các bất thường gồm thiểu tinh, nhược tinh và dị dạng tinh trùng, trong đó thiểu tinh chiếm 2-5%. Ngoài ra, khoảng 1% có kháng thể giang mai, 4% nhiễm virus viêm gan B, 16% có hồng cầu trong nước tiểu và khoảng 2% có bất thường trên phim X-quang ngực.

Ở nữ giới, khoảng 30% có bất thường phụ khoa, giảm khoảng một phần ba so với các đợt trước. Trong số này, u xơ tử cung chiếm 32%, viêm âm đạo 20% và buồng trứng đa nang 9,2%. Kết quả khám cũng ghi nhận tình trạng thiếu máu, viêm gan virus và chưa có miễn dịch với rubella.

Theo bác sĩ Nghiêm, 80-82% phụ nữ mắc buồng trứng đa nang vẫn có thể mang thai. Với u xơ tử cung, bác sĩ cần đánh giá xem khối u có ảnh hưởng đến vị trí làm tổ của phôi, hay gây rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, rong kinh hay không. Kiểm tra kháng thể rubella trước khi mang thai giúp bác sĩ tư vấn tiêm vaccine khi cần, giảm nguy cơ rubella bẩm sinh ở trẻ.

Ông Nguyễn Tăng Minh cho biết TP.HCM định hướng mở rộng tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. Ảnh: Võ Kỳ.

Đưa khám tiền hôn nhân đến gần người trẻ

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh khám sức khỏe trước khi kết hôn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số. Theo ông, hoạt động này không nhằm tạo áp lực hay cản trở quyết định kết hôn của người trẻ, mà là sự chủ động, có trách nhiệm với bản thân, người bạn đời và con cái sau này.

Để hoạt động đi vào thực chất, ông Minh cho rằng cần mở rộng tư vấn, khám sức khỏe sinh sản cho thanh niên và các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Cơ sở y tế cần chú trọng tư vấn trước và sau khám, hướng dẫn theo dõi hoặc điều trị khi phát hiện bất thường, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư. Thành phố định hướng đưa dịch vụ này đến gần người trẻ hơn qua trường học, tổ chức xã hội và các chương trình tại địa phương.

“Thay vì chỉ dừng ở vận động, điều quan trọng là người trẻ có thể tiếp cận dịch vụ thuận tiện, được tư vấn đầy đủ trước khi bước vào hôn nhân”, ông Minh nói.

Ông Phạm Chánh Trung cho biết công tác dân số đang chuyển từ trọng tâm kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Ảnh: Võ Kỳ.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, thành phố hiện có hơn 14 triệu dân. Công tác dân số đang chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, chú trọng cả quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số.

Năm nay, mức sinh tại TP.HCM chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ, thuộc nhóm 13 tỉnh, thành có mức sinh thấp nhất cả nước. Thành phố đang triển khai chính sách hỗ trợ, khen thưởng các cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi để khuyến khích sinh con.

Theo ông Trung, việc 203 cặp đôi hoàn thành khám tiền hôn nhân trong năm nay là tín hiệu tích cực, cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến việc chuẩn bị sức khỏe trước khi lập gia đình.