Sắp có ChatGPT phiên bản 18+

Sam Altman cho biết OpenAI sẽ cho phép ChatGPT trò chuyện nhạy cảm với người dùng đã xác minh độ tuổi, khi ra mắt hệ thống kiểm soát vào tháng 12.

Phiên bản ChatGPT chỉ dành cho người lớn dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới. Ảnh: The Verge.

Theo The Verge, OpenAI dự kiến bổ sung tính năng trò chuyện mang nội dung người lớn cho ChatGPT vào tháng 12, cùng thời điểm triển khai hệ thống xác minh độ tuổi.

Trong bài đăng trên X vào ngày 15/10, CEO Sam Altman cho biết công ty sẽ triển khai nội dung với nhóm người trưởng thành "như người lớn" bằng cách cho phép nhiều loại nội dung hơn, bao gồm các đoạn hội thoại mang tính khiêu dâm dành cho người dùng đã xác minh độ tuổi.

“Sau khi triển khai kiểm soát độ tuổi toàn diện hơn, chúng tôi sẽ cho phép một số loại nội dung mới, chẳng hạn như nội dung dành cho người trưởng thành đã được xác minh”, Altman viết.

Thông báo này xuất hiện không lâu sau khi OpenAI hé lộ kế hoạch cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng ChatGPT “trưởng thành” dựa trên hệ thống xác minh và kiểm soát độ tuổi.

OpenAI không phải là công ty công nghệ duy nhất mở rộng sang lĩnh vực trò chuyện người lớn. Trước đó, xAI cũng đã giới thiệu các “người bạn đồng hành AI” có khả năng tán tỉnh, được hiển thị dưới dạng nhân vật anime 3D trong ứng dụng Grok.

Song song với việc bổ sung nội dung, OpenAI cho biết sẽ ra mắt một phiên bản ChatGPT mới “giống những gì người dùng yêu thích ở GPT-4o”. Trước đó, công ty đã đưa GPT-5 trở thành mô hình mặc định nhưng nhanh chóng hoàn nguyên tùy chọn GPT-4o sau khi nhiều người dùng phàn nàn rằng GPT-5 kém tự nhiên và ít cá nhân hóa hơn.

Altman thừa nhận OpenAI từng thiết kế ChatGPT khá cẩn trọng nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần người dùng. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này khiến chatbot trở nên “ít hữu ích và kém thú vị” với nhiều người không gặp vấn đề tâm lý. Gần đây, gã khổng lồ AI đã triển khai các công cụ mới nhằm phát hiện sớm người dùng có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần.

Cùng thời điểm, OpenAI công bố thành lập Hội đồng về Hạnh phúc và AI gồm 8 chuyên gia, nhà nghiên cứu về tác động của công nghệ đối với sức khỏe tâm thần. Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn chính sách khi công ty xử lý các tình huống nhạy cảm hoặc phức tạp.

Dù vậy, theo Ars Technica, hội đồng không bao gồm chuyên gia phòng chống tự tử, nhóm từng kêu gọi OpenAI tăng cường biện pháp bảo vệ người dùng có ý định tự làm hại bản thân.

Altman cho biết với những cải tiến mới trong việc phát hiện và hỗ trợ người gặp vấn đề tâm lý, OpenAI đã giảm thiểu rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, từ đó công ty xem xét nới lỏng hạn chế một cách an toàn trong hầu hết trường hợp.