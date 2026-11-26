Trong bối cảnh chính sách thương mại toàn cầu thay đổi, Việt Nam đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xác định thế nào là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

Việc hàng hóa trải qua công đoạn sản xuất cuối cùng tại Việt Nam không đồng nghĩa sản phẩm đó luôn được nước nhập khẩu công nhận có xuất xứ Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính sách thuế quan của Mỹ không chỉ khiến các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam phải tính toán lại chi phí, giá bán hay thị trường tiêu thụ mà còn đặt ra một bài toán về xác định xuất xứ hàng hóa.

Tại hội thảo "Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp" do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25/11, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu EY Việt Nam, cho biết hàng loạt chính sách liên quan đến xuất xứ hàng hóa đang được Việt Nam hoàn thiện để thích ứng với những biến động của thương mại toàn cầu.

Những thay đổi này không chỉ tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách xác định nguồn gốc hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa.

Từ năm sau sẽ có "hàng nội địa Việt Nam"

Ông Hưng chia sẻ một tình huống đáng chú ý liên quan đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam.

Tháng 4/2025, khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng ban đầu đối với hàng hóa Việt Nam lên tới 46%, sau đó giảm xuống 20%, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ chịu mức thuế 15%, một số doanh nghiệp FDI đã phải xem xét lại bài toán xuất xứ sản phẩm.

Theo chuyên gia EY, việc hàng hóa trải qua công đoạn sản xuất cuối cùng tại Việt Nam không đồng nghĩa sản phẩm đó luôn được nước nhập khẩu công nhận có xuất xứ Việt Nam.

Chẳng hạn, một sản phẩm có nguồn gốc từ nước thứ 3, trải qua công đoạn sản xuất cuối cùng tại Việt Nam, vẫn có thể bị phía Mỹ xác định có xuất xứ nước thứ 3 nếu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản theo quy định của nước này.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu EY Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, cũng từ nguyên tắc này, các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc tại Việt Nam có thể tiếp cận vấn đề theo một góc nhìn khác.

Nếu hàng hóa được sản xuất, tạo ra phần lớn giá trị tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, sau đó đưa sang Việt Nam để tiếp tục sản xuất, lắp ráp, doanh nghiệp có thể xem xét khả năng xác định xuất xứ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc trên cơ sở đáp ứng quy định của nước nhập khẩu.

Ông Hưng cho biết EY đã có văn bản kiến nghị cơ quan hải quan về trường hợp hàng hóa trải qua công đoạn sản xuất cuối cùng tại Việt Nam nhưng đáp ứng tiêu chí xác định xuất xứ Nhật Bản theo quy định của thị trường nhập khẩu.

EY cũng đã trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và nhận được sự đồng thuận về quan điểm này.

"Điều đó không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể tùy ý lựa chọn quốc gia ghi trên nhãn hàng hóa để hưởng mức thuế thấp hơn. Việc xác định xuất xứ vẫn phải căn cứ vào quy trình sản xuất thực tế và quy định của nước nhập khẩu", ông Hưng nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, ngay tại thị trường nội địa, Việt Nam cũng đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xác định thế nào là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

Ông Hưng đặc biệt đề cập Nghị định 384/2026/NĐ-CP về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định này đã trải qua 11 năm xây dựng trước khi được ban hành.

“Ngày xưa hay nghe khái niệm hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Trung, thì bắt đầu từ năm sau sẽ có khái niệm hàng nội địa Việt Nam”, ông Hưng chia sẻ.

Một trong những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam khi xuất khẩu chưa chắc đã đáp ứng tiêu chí tương ứng khi lưu thông trong nước.

Lâu nay, doanh nghiệp xuất khẩu có thể căn cứ vào quy tắc xuất xứ tại các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có tiêu chí hàm lượng giá trị nội địa hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa (HS), để xác định xuất xứ và hưởng ưu đãi thuế quan.

Tuy nhiên, với hàng hóa sản xuất và lưu thông tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phải căn cứ vào bộ tiêu chí riêng.

Chuyên gia EY lấy ví dụ một doanh nghiệp FDI có sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, đáp ứng quy tắc xuất xứ Việt Nam theo các FTA. Nếu sản phẩm này quay trở lại Việt Nam để tiêu thụ, doanh nghiệp vẫn phải xác định lại xuất xứ theo quy định áp dụng cho thị trường nội địa.

Theo ông Hưng, những biến động trong chính sách thương mại của Mỹ thời gian qua cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy Việt Nam hoàn thiện các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Việc tăng cường quản lý xuất xứ có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam khi nguồn gốc sản phẩm ngày càng được xác định rõ ràng hơn.

Sẽ có phương án tháo gỡ vướng mắc xuất xứ hàng hóa

Tại phiên tọa đàm, ông Hoàng Đức Minh, đại diện Bộ Công Thương, cũng trao đổi về những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), đặc biệt đối với các giao dịch giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng cũng như Sở Công Thương các địa phương liên quan đến vấn đề này.

Bộ đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến và đang trình cấp có thẩm quyền phương án tháo gỡ. Dù chưa thể chia sẻ cụ thể nội dung đề xuất, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương khi có kết quả.

Đại diện Bộ Công Thương cũng trao đổi về các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa, hồ sơ chứng minh xuất xứ cũng như xu hướng mở rộng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA).

GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đã đạt hơn 1.010 tỷ USD .

Theo ông Thuận, quy mô thương mại càng lớn thì yêu cầu về minh bạch, chính xác và tuân thủ càng cao.

Dẫn số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Thuận cho biết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi theo các FTA đạt khoảng 95 tỷ USD , trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 475 tỷ USD .

Nói cách khác, cứ 5 USD hàng xuất khẩu của Việt Nam mới có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi. Tỷ lệ này chưa phản ánh hết mức độ tận dụng ưu đãi, song cho thấy dư địa khai thác các FTA vẫn còn tương đối lớn.

“Ưu đãi chỉ thực sự thuộc về doanh nghiệp khi xuất xứ được chứng minh và bảo vệ một cách thuyết phục”, Chủ tịch VACD nhấn mạnh.

Trong khi đó, khuôn khổ pháp lý đang thay đổi theo hướng vừa khuyến khích doanh nghiệp tự giác khai bổ sung đúng thời hạn, vừa xử lý nghiêm các sai phạm về mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan.

Việc kiểm tra sau thông quan cũng có thể được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ cẩn trọng ngay từ đầu.