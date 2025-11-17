Sập cầu khiến ít nhất 32 thợ mỏ ở Congo thiệt mạng

Ít nhất 32 người thiệt mạng khi cây cầu tại mỏ Kalando ở đông nam Congo sập do quá tải. Sự cố xảy ra trong bối cảnh mưa lớn, khai thác trái phép và tranh chấp kéo dài tại khu mỏ.

Một cây cầu tại mỏ khai thác ở khu vực đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã bất ngờ sập do quá tải, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, theo giới chức địa phương ngày 16/11, AP đưa tin.

Sự cố xảy ra tại mỏ Kalando ở thị trấn Mulondo, tỉnh Lualaba vào ngày 15/11, ông Roy Kaumba Mayonde, Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Lualaba, cho biết trong cuộc họp báo.

“Dù chính quyền đã cấm tuyệt đối vào khu vực do mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở, nhiều nhóm khai thác trái phép vẫn tìm cách xâm nhập”, ông Mayonde nói.

Cảnh tượng hoảng loạn khi sập cầu ở mỏ Congo Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.

Báo cáo của Cơ quan Hỗ trợ và Giám sát Khai thác Thủ công quy mô nhỏ (SAEMAPE) công bố cùng ngày cho biết tiếng súng của lực lượng binh sĩ tại hiện trường đã khiến các thợ đào hoảng loạn, dồn chạy về phía cây cầu, dẫn đến vụ sập cầu khiến họ “chồng lên nhau, gây ra thương vong lớn”.

Trong khi giới chức tỉnh xác nhận ít nhất 32 người chết, báo cáo của SAEMAPE cho biết số nạn nhân có thể lên tới ít nhất 40 người. Nguồn tin của hãng Reuters cho hay con số này lên tới 49 người và còn có 20 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo báo cáo, mỏ Kalando từ lâu là tâm điểm tranh chấp giữa nhóm đào bới tự phát, hợp tác xã được lập ra để quản lý hoạt động khai thác và đơn vị sở hữu hợp pháp của mỏ.

DRC hiện là quốc gia sản xuất cobalt lớn nhất thế giới - loại khoáng sản quan trọng để chế tạo pin lithium-ion cho xe điện và nhiều thiết bị khác. Các doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát khoảng 80% hoạt động khai thác cobalt tại quốc gia Trung Phi này.

Ngành khai khoáng của Congo nhiều năm qua đối mặt hàng loạt cáo buộc liên quan đến lao động trẻ em, điều kiện làm việc nguy hiểm và tham nhũng.

Khu vực phía đông giàu tài nguyên của DRC cũng chìm trong xung đột suốt hàng thập kỷ giữa lực lượng chính phủ và nhiều nhóm vũ trang, trong đó có M23 do Rwanda hậu thuẫn. Làn sóng bạo lực gia tăng thời gian gần đây tiếp tục đẩy khu vực vào cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.