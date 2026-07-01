Sao World Cup khiến MU ra quyết định sớm

Màn trình diễn ấn tượng của Amad Diallo giúp MU quyết tâm giữ tiền vệ này ở lại Old Trafford.

MU đánh giá cao Amad Diallo. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" xem Amad là cầu thủ không phải để bán, bất chấp sự quan tâm từ nhiều đội bóng trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Michael Carrick đánh giá tiền vệ này là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình. Sự trưởng thành về chuyên môn cùng những gì thể hiện tại World Cup 2026 càng củng cố niềm tin của ban huấn luyện dành cho Amad.

Hành trình của Amad cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 32 đội rạng sáng 1/7. Dù không thể giúp đại diện châu Phi tiến sâu, ngôi sao 23 tuổi vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu.

Amad (15) ghi dấu ấn tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước Na Uy, Amad chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Bờ Biển Ngà. Anh gây ấn tượng với những pha xử lý kỹ thuật cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi.

Tuy nhiên, màn trình diễn của cá nhân Amad không đủ để giúp đội tuyển tránh khỏi việc phải dừng bước sớm.

Khép lại World Cup 2026, Amad ghi được 2 bàn thắng và được đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Bờ Biển Ngà. Dù phải nói lời chia tay giải đấu trong tiếc nuối, tiền vệ của MU vẫn có thể ngẩng cao đầu khi đã cống hiến mỗi lần được trao cơ hội ra sân.

Trong khi người hâm mộ Bờ Biển Ngà tiếc nuối vì đội tuyển dừng bước sớm, các cổ động viên MU lại háo hức chờ ngày Amad trở lại Old Trafford.

Bờ Biển Ngà gỡ hòa 1-1 trước Na Uy Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.