Sao Việt đi chùa, chúc Tết gia đình ngày đầu năm

Diễm My bên gia đình chồng trong biệt thự sang trọng ở TP.HCM. Năm đầu làm vợ doanh nhân Vinh Nguyễn, diễn viên tự tay chuẩn bị bánh mứt, trang trí nhà cửa, song Diễm My kể không quá áp lực vì ba mẹ chồng thoải mái, không đặt nặng khuôn phép, lễ nghi. Thêm nữa, cô và Vinh Nguyễn không sống cùng gia đình chồng mà ở nhà cạnh bên. Ảnh: Diem My.