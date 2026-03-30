Sao tuyển Pháp ghi bàn sau gần 3 năm tịt ngòi

Tiền đạo Marcus Thuram ghi dấu ấn ở tuyển Pháp trong chiến thắng 3-1 trước Colombia ở trận giao hữu rạng sáng 30/3.

Được HLV Didier Deschamps trao cơ hội đá chính, Thuram nhanh chóng tận dụng thời cơ. Phút 41, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Akliouche, chân sút của Inter Milan bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.

Tình huống này cho thấy sự nhạy bén và khả năng chọn vị trí tốt của tiền đạo Inter Milan. Bàn thắng còn giúp Thuram giải tỏa áp lực, bởi lần gần nhất anh ghi bàn cho đội tuyển quốc gia đã từ tháng 11/2023.

Sau đó, Thuram tiếp tục đóng góp với một pha kiến tạo trong hiệp hai, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1. Anh rời sân ở phút 78 để nhường chỗ cho Kylian Mbappe, khép lại một trận đấu ấn tượng.

Dù tỏa sáng trong màu áo đội tuyển, phong độ của Thuram tại Inter mùa này chưa ổn định. Kể từ sau trận thắng 5-0 trước Sassuolo hồi tháng 2, anh vẫn chưa ghi thêm bàn nào cho CLB. Trong năm 2026, tiền đạo người Pháp mới có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường.

Tính từ đầu mùa giải 2025/26, Thuram ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo sau 36 lần ra sân. Trong bối cảnh Lautaro Martínez gặp chấn thương, Inter rất cần sự trở lại đúng lúc của Thuram để duy trì tham vọng cạnh tranh ở giai đoạn cuối mùa, đồng thời hướng tới World Cup 2026 với phong độ cao nhất.

