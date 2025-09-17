Sao trẻ Juventus làm gợi nhớ Del Piero

Tài năng trẻ Kenan Yildiz tỏa sáng trong trận hòa 4-4 của Juventus trước Dortmund ở lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Yildiz tỏa sáng trước Dortmund. Ảnh: Reuters.

Sau khi Dortmund mở tỷ số ở phút 52, Yildiz gỡ hòa 1-1 cho Juventus bằng pha cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi xoáy vào góc cao khung thành. Pha lập công này lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến bàn thắng kinh điển mà huyền thoại Alessandro Del Piero từng thực hiện vào lưới Dortmund năm 1995.

Đáng chú ý, Del Piero cũng có mặt tại studio của đài Sky Sports với vai trò bình luận viên và trực tiếp trò chuyện với Yildiz khi trận đấu khép lại.

Khi được so sánh với siêu phẩm của đàn anh, Yildiz nói: “Tôi nghĩ bàn thắng của ông ấy đẹp hơn. Đó là tình huống xử lý theo bản năng. Tôi nhìn thấy khoảng trống và tung cú dứt điểm. Tôi hạnh phúc khi ghi được bàn thắng như vậy và góp công cho đội".

Del Piero là huyền thoại Juventus, ghi 208 bàn sau 513 trận trong giai đoạn 1993-2012. Ông cùng “Bà đầm già” nhiều lần vô địch Serie A và từng đăng quang Champions League.

Kể từ khi tiếp quản áo số 10 từng gắn liền với Del Piero, Yildiz đang dần trở thành thủ lĩnh mới của Juventus. Bàn thắng vào lưới Dortmund cho thấy sự phát triển vượt bậc của tiền vệ 20 tuổi này.

Từ đầu mùa, Yildiz đã ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo sau 4 trận cho Juventus. Tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy anh sẵn sàng viết tiếp di sản mà thần tượng Del Piero để lại tại Turin.

