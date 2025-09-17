Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao trẻ Juventus làm gợi nhớ Del Piero

  • Thứ tư, 17/9/2025 12:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài năng trẻ Kenan Yildiz tỏa sáng trong trận hòa 4-4 của Juventus trước Dortmund ở lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Yildiz tỏa sáng trước Dortmund. Ảnh: Reuters.

Sau khi Dortmund mở tỷ số ở phút 52, Yildiz gỡ hòa 1-1 cho Juventus bằng pha cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi xoáy vào góc cao khung thành. Pha lập công này lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến bàn thắng kinh điển mà huyền thoại Alessandro Del Piero từng thực hiện vào lưới Dortmund năm 1995.

Đáng chú ý, Del Piero cũng có mặt tại studio của đài Sky Sports với vai trò bình luận viên và trực tiếp trò chuyện với Yildiz khi trận đấu khép lại.

Khi được so sánh với siêu phẩm của đàn anh, Yildiz nói: “Tôi nghĩ bàn thắng của ông ấy đẹp hơn. Đó là tình huống xử lý theo bản năng. Tôi nhìn thấy khoảng trống và tung cú dứt điểm. Tôi hạnh phúc khi ghi được bàn thắng như vậy và góp công cho đội".

Del Piero là huyền thoại Juventus, ghi 208 bàn sau 513 trận trong giai đoạn 1993-2012. Ông cùng “Bà đầm già” nhiều lần vô địch Serie A và từng đăng quang Champions League.

Kể từ khi tiếp quản áo số 10 từng gắn liền với Del Piero, Yildiz đang dần trở thành thủ lĩnh mới của Juventus. Bàn thắng vào lưới Dortmund cho thấy sự phát triển vượt bậc của tiền vệ 20 tuổi này.

Từ đầu mùa, Yildiz đã ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo sau 4 trận cho Juventus. Tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy anh sẵn sàng viết tiếp di sản mà thần tượng Del Piero để lại tại Turin.

Duy Luân

Juventus Juventus Dortmund Juventus Del Piero Kenan Yildiz

  Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

