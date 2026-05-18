Sao Thái Lan làm nên lịch sử ở Bundesliga

Nicholas Mickelson trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên sau 47 năm chuẩn bị có cơ hội ra sân tại giải đấu cao nhất nước Đức.

Mickelson trong màu áo Elversberg.

Đêm 17/5, Elversberg (SV Elversberg) đánh bại Preussen Munster để kết thúc mùa giải Bundesliga 2 2025/26 ở vị trí á quân và thăng hạng trực tiếp lên giải đấu cao nhất.

Ở mùa giải 1979/80, tiền vệ tuyển Thái Lan, Wittaya Laohakul từng ghi dấu ấn là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu tại Bundesliga trong màu áo Hertha Berlin với 3 lần ra sân. Kể từ đó, chưa có thêm cầu thủ mang dòng máu Thái Lan nào vươn tới cột mốc ấy.

Trong khi đó, Elversberg, đội bóng nhỏ bé đến từ thị trấn Spiesen-Elversberg trở thành CLB thứ 59 từng góp mặt tại Bundesliga kể từ khi giải đấu được thành lập vào năm 1963.

Bước vào vòng đấu quyết định, cuộc đua giành suất thăng hạng trực tiếp diễn ra căng thẳng khi Elversberg, Hannover và Paderborn đều còn cơ hội. Tuy nhiên, Elversberg là đội nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại và họ không bỏ lỡ thời cơ lịch sử trên sân nhà.

SV Elversberg là CLB ở thị trấn nhỏ chỉ có khoảng 13.000 dân.

Hai bàn thắng sớm của Bambase Conte và David Mokwa giúp Elversberg nhanh chóng kiểm soát trận đấu trước đội cuối bảng Munster. Sau đó, chính Mokwa hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp đội bóng cán đích ở vị trí á quân giải hạng Hai Đức, xếp trên Paderborn nhờ hiệu số phụ.

Đây là thành quả xứng đáng cho Elversberg sau nhiều năm vươn lên mạnh mẽ trong hệ thống bóng đá Đức. Mùa trước, họ từng tiến rất gần Bundesliga nhưng thất bại đầy tiếc nuối trước Heidenheim ở trận play-off. Trớ trêu thay, Heidenheim lại vừa xuống hạng Bundesliga ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Paderborn vẫn còn cơ hội thăng hạng khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba sau chiến thắng 2-0 trên sân Darmstadt. Đội bóng này sẽ bước vào trận play-off hai lượt với Wolfsburg – CLB vừa xếp thứ 16 Bundesliga.

Trong khi đó, Schalke khép lại mùa giải hoàn hảo bằng chiến thắng 1-0 trước Braunschweig sau khi đã sớm vô địch và giành vé thăng hạng từ hai vòng đấu trước.