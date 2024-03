Sao 'Reply 1988' vấp tranh cãi khi yêu Han So Hee

Chuyện tình cảm của hai ngôi sao Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm mạng xã hội, truyền thông Hàn Quốc hai ngày qua. Sau khi mỹ nhân My Name lên tiếng xác nhận mối quan hệ, Ryu Jun Yeol thông qua công ty cũng chính thức thừa nhận đang hẹn hò Han So Hee. Đại diện của ngôi sao Reply 1988 cho biết Ryu Jun Yeol tiến đến mối quan hệ mới khi đã chia tay bạn gái cũ - Hyeri.