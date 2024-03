Dàn diễn viên 'Cô đi mà lấy chồng tôi' nghỉ dưỡng ở Việt Nam

Park Min Young và các diễn viên của "Marry my husband" sang Việt Nam để du lịch. Chuyến đi đã được ê-kíp lên kế hoạch từ trước.

Theo Newsen, sáng 10/3, dàn diễn viên của Marry my husband (tựa Việt: Cô đi mà lấy chồng tôi) gồm Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung... có mặt tại sân bay Quốc tế Seoul (Hàn Quốc). Ê-kíp lên đường sang Việt Nam để nghỉ dưỡng trong nhiều ngày.

Nữ diễn viên Park Min Young diện trang phục kín đáo, thanh lịch khi xuất hiện tại sân bay. Theo Star News, chuyến du lịch của ê-kíp Cô đi mà lấy chồng tôi đã được lên kế hoạch từ trước. Đội ngũ sản xuất muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với dàn diễn viên sau khi series bùng nổ trên toàn cầu.

Dàn diễn viên Cô đi mà lấy chồng tôi lên đường sang Việt Nam nghỉ dưỡng. Ảnh: Newsen.

Marry my husband gây sốt kể từ thời điểm phát sóng những tập đầu tiên. Rating của series tăng dần theo từng tập. Bộ phim lập kỷ lục khi thống trị nền tảng chiếu phim Amazon Prime. Series của Hàn Quốc lật đổ Reacher - loạt phim hành động/tội phạm đình đám giữ vững vị trí top 1 suốt nhiều tháng liền.

Thành công của bộ phim khiến cho tên tuổi của dàn diễn viên trở nên nổi tiếng. Park Min Young lấy lại thiện cảm từ công chúng sau ồn ào với đại gia tiền ảo.

Trước Marry My Husband, Park Min Young từng để lại ấn tượng sâu sắc qua vai Kim Mi So trong What's Wrong with Secretary Kim (2018). Cả hai tác phẩm đều được chuyền thể từ những bộ webtoon nổi tiếng. Danh hiệu "xé truyện bước ra" của Park Min Young đến từ sự ưu ái của khán giả.

Marry my husband được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh Kang Ji Won không may mắc ung thư giai đoạn cuối. Cô bị gia đình nhà chồng đối xử thậm tệ và coi như con gà đẻ trứng vàng. Cuộc đời Ji Won càng trở nên bi đát khi chứng kiến chồng ngoại tình với người bạn thân nhất của mình.

Khi đôi bên lời qua tiếng lại, Ji Won không may bị xô ngã và qua đời. Trong cơn mơ, Ji Won tái ngộ người cha quá cố và được tái sinh trở về 10 năm trước. Từ đây, cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình, đồng thời lên kế hoạch trả thù chồng cũ và bạn thân.