Lý do 'Queen of Tears' gây sốt toàn cầu

Sau “Marry in my husband”, một series khác của Hàn Quốc là “Queen of Tears” tiếp tục tạo nên cơn sốt trên toàn cầu.

Queen of Tears (tựa Việt: Nữ hoàng nước mắt) đang là series K-drama gây sốt toàn cầu, nhất là tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Điều đặc biệt là bộ phim tạo hiệu ứng mạnh chỉ sau hai tập đầu lên sóng.

Tác phẩm thậm chí vượt qua kỷ lục của Marry in my husband tạo ra trước đó. Rating hai tập mở màn của Queen of Tears lần lượt là 5,9% và 8,7% trên toàn quốc. Trên nền tảng trực tuyến Netflix, bộ phim lọt vào top 10 của 50 quốc gia trên thế giới, có thể kể đến như Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore. Tại Việt Nam, series dẫn đầu danh sách các bộ phim được theo dõi nhiều nhất. Một số phân cảnh tình cảm của cặp chính trong phim thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Queen of Tears gây sốt nhờ kịch bản khá mới mẻ, nhiều tình tiết hài hước, giải trí và sự cộng hưởng từ diễn xuất của các ngôi sao Kim Soo Hyun, Kim Ji Won.

Kịch bản mới mẻ, lôi cuốn

Queen of Tears được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, người từng thành công với loạt series ăn khách trước đó như Crash Landing on You hay The Productions. Cầm trịch dự án là bộ đôi đạo diễn: Jang Young Woo (Bulgasal: Immortal Souls) và Kim Hee Won (Little Women). Bảo chứng từ những tên tuổi quyền lực của màn ảnh nhỏ xứ kim chi, Queen of Tears đã được kỳ vọng là “bom tấn” truyền hình trước thời điểm bộ phim phát sóng.

Series xoay quanh câu chuyện của Hong Hae In (Kim Ji Won), nữ thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn Queen Group và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), luật sư, hiện là giám đốc pháp lý của Queens. Cả hai quen nhau khi Hae In giấu danh tính làm thực tập sinh tại công ty của Queen Group. Tại đây, tiểu thư nhà tài phiệt gặp gỡ Hyun Woo, một nhân viên kiểu mẫu, trách nhiệm.

Series Queen of Tears đang gây sốt trên toàn cầu. Ảnh: tvN.

Hyun Woo nhiều lần giúp đỡ Hae In, dần có tình cảm với đồng nghiệp. Anh từng tỏ tình với Hae In nhưng không được đáp lại. Sau đó, Hyun Woo phát hiện ra thân thế tài phiệt của cô nên bỏ trốn về quê. Không lâu sau, khi Hyun Woo đang nằm trên giường, Hae In đáp trực thăng tại nông trại lê nhà anh và tỏ tình.

Cả hai vượt qua mọi rào cản gia đình, định kiến, địa vị để có một “hôn lễ thế kỷ”. Mọi thứ không như mơ. Hyun Woo trải qua ba năm hôn nhân như địa ngục khi sống trong nhà vợ.

Vợ chồng anh dần trở thành hai người xa lạ, không ngủ chung giường dù bề ngoài luôn phải thể hiện là cặp đôi hạnh phúc, viên mãn. Dần dần, Hyun Woo trở nên căng thẳng, mắc bệnh tâm lý và phải gặp bác sĩ điều trị. Sau nhiều đấu tranh nội tâm, suy nghĩ, anh đi đến quyết định ly hôn với Hae In. Sự việc khó lường xảy đến khi vợ anh gặp bệnh nan y, chỉ còn sống ba tháng. Hyun Woo bắt đầu có những hành động khác lạ với vợ, vì nhiều nguyên nhân.

Hai tập đầu của Queen of Tears diễn biến nhanh, nhiều tình tiết hài hước, gây cười. Câu chuyện hôn nhân của cặp Hae In - Hyun Woo biến chuyển như một tàu lượn siêu tốc với góc nhìn chủ yếu từ người chồng.

Trái ngược với tên gọi của phim, series không phải là bi kịch đẫm nước mắt, bi lụy từ nữ chính. Người khóc nhiều nhất trong hai tập đầu phim lại là Hyun Woo, trong những lần uống rượu với bạn thân và kể về khủng hoảng hôn nhân. Ngược lại, Hae In thậm chí chưa từng nở một nụ cười hoặc rơi nước mắt, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đón nhận tin mắc bạo bệnh.

Queen of Tears vì thế thu hút lượng lớn khán giả nhờ kịch bản mới mẻ, không đi vào mô-típ quen thuộc của nhiều tác phẩm hài lãng mạn (rom-com) Hàn trước đó. Thông thường, chuyện tình giữa "Hoàng tử và Lọ Lem" của màn ảnh nhỏ xứ kim chi luôn xây dựng hình mẫu nam chính là tổng tài, hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình. Trong khi đó, “Lọ Lem” sẽ là các cô gái có xuất thân gia đình nghèo khổ, tính cách nổi bật, lôi cuốn.

Bộ phim của Jang Young Woo - Kim Hee Won lại trái ngược. “Lọ Lem nam” chính là Hyun Woo và các chàng rể khác của gia tộc họ Hong. Thậm chí, trong ngày giỗ của bà nội Hae In, tất cả chàng rể đều phải đứng bếp.

Sự trở lại ấn tượng Kim Soo Hyun

Queen of Tears quy tụ dàn diễn viên thực lực. Trong đó, series đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của ngôi sao Kim Soo Hyun sau nhiều năm, kể từ dự án One Ordinary Day và Kim Ji Won, gần nhất là là My Liberation Notes.

Nhân vật tiểu thư Hae In không làm khó Kim Ji Won. Trước Queen of Tears, diễn viên sinh năm 1992 từng có vai diễn tương tự ở The Heirs (2013). Trong hai tập đầu của dự án lần này, Kim Ji Won dừng ở mức tròn vai.

Kim Soo Hyun diễn xuất lôi cuốn trong dự án mới nhất. Ảnh: tvN.

“Spotlight” của dự án lần này thuộc về Kim Soo Hyun. Visual lẫn diễn xuất của ngôi sao 36 tuổi bùng nổ ngay từ những phân cảnh đầu của bộ phim.

Những diễn biến tâm trạng của Hyun Woo được lột tả sâu sắc qua phần thể hiện của Kim Soo Hyun. Cảm xúc Hyun Woo thay đổi liên tục: ngọt ngào khi yêu Hae In; bị thao túng tâm lý, sợ hãi khi bị bố chồng đe dọa; đấu tranh với bản thân, gia đình để đưa ra quyết định ly hôn… Cảnh Hyun Woo khóc khi say khướt và nói với bạn thân: “Lúc say là tôi đáng yêu lắm. Tôi là chàng trai đáng yêu của làng Yongdu. Bẩm sinh tôi đã như vậy. Tôi không biết phải làm thế nào…”, được Kim Soo Hyun thể hiện một cách tự nhiên, dễ thương.

Sau khi phim lên sóng hai tập đầu, Kim Soo Hyun nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được tìm kiếm và có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Instagram tại Hàn Quốc, theo thống kê của Rankie Pie, được công bố vào tuần thứ hai của tháng 3. Trong đó, kết quả phân tích cho thấy, Kim Soo Hyun thu hút fan nữ với tỷ lệ 71%.

Khởi đầu thuận lợi nhờ kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn song Queen of Tears vẫn còn những điểm trừ đáng tiếc. Ở tập 2, tác phẩm gây tranh luận về thái độ vui mừng của Hyun Woo khi đón nhận tin vợ bị bạo bệnh. Một bộ phận khán giả cho rằng dù căm ghét nhà vợ đến mấy, Hyun Woo cũng không nên đối xử với Hae In như vậy. Dẫu sao, cả hai cũng từng trải qua quãng thời gian yêu đương, hạnh phúc.

Ngoài ra, cuộc đấu đá nội bộ giữa các thành viên trong gia tộc họ Ho cũng không quá khó đoán. Điểm thu hút Queen of Tears ở các tập sau phụ thuộc phần lớn vào diễn biến tình cảm của cặp chính.