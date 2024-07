Sao phim 'Phép thuật' qua đời

Nữ diễn viên Shannen Doherty qua đời ở tuổi 53 sau gần một thập kỷ chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sự việc khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi bàng hoàng.

Tối 14/7 (giờ Hà Nội), Variety đưa tin nữ diễn viên Shannen Doherty qua đời sau 9 năm chiến đấu căn bệnh ung thư vú. Nhận thông tin, người hâm mộ toàn cầu bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa. Sự nghiệp nữ diễn viên ấn tượng nhất khi thủ vai Prue Halliwell trong loạt phim về phù thủy Charmed.

"Tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận thông tin về nữ diễn viên Shannen Doherty. Ngày 13/7 vừa qua, cô ấy đã qua đời sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nữ diễn viên ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình. Họ mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này", Leslie Sloane, đại diện nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Shannen Doherty qua đời sau 9 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ảnh: CBS.

Shannen Doherty bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 10 tuổi với vai diễn trong loạt phim Father Murphy. Kể từ đó, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình. Năm 1990 là thời điểm đỉnh cao khi cô đảm nhận vai diễn Brenda Walsh trong bộ phim Beverly Hills, 90210 của Fox.

Nổi bật nhất là Charmed, bộ phim truyền hình xoay quanh ba chị em phù thủy chống lại thế lực tà ác. Theo đó, Shannen Doherty vào vai người chị cả, Prue Halliwell. Trong hai năm liên tiếp 2000 và 2001, cô đảm nhận vai trò đạo diễn cho 3 tập phim Be Careful What You Witch For, The Good, The Bad, and The Cursed và All Hell Breaks Loose.

Về đời sống, Shannen Doherty trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Ashley Hamilton, con trai của George Hamilton và Rick Salomon. Năm 2011, cô kết hôn với nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko song cả hai đã đệ đơn ly hôn vào năm 2023.