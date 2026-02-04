Sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế' bị mắng vì xem show hẹn hò

Chan Ho vừa xuất hiện trên kênh YouTube cùng với cha. Trong cuộc trò chuyện, phụ huynh của sao nhí cằn nhằn con trai vì xem show hẹn hò.

Theo Chosun, nam diễn viên Ryu Jin vừa đăng tải video làm bánh bao cùng con trai Chan Ho để đón Tết Nguyên đán. Hai cha con vừa nấu nướng, vừa trò chuyện về công việc diễn xuất, sở thích.

Ryu Jin đưa ra nhiều lời khuyên cho con trai xoay quanh công việc đóng phim. "Khi học thuộc lời thoại, việc cố gắng nhớ từng chi tiết nhỏ là rất khó. Tốt hơn hết là hãy hình dung toàn bộ phân cảnh đó để nhớ thoại", Ryu Jin chia sẻ.

Chan Ho bị cha mắng khi coi show hẹn hò.

Chan Ho sau đó chia sẻ với cha về việc thích coi show hẹn hò Solo Hell - Địa ngục độc thân trên Netflix. Sao nhí còn hy vọng cha sẽ là host của chương trình này trong tương lai.

Ryu Jin hỏi lại con trai: "Con coi chương trình này một mình à?". Chan Ho thừa nhận đã coi hết các tập. "Con xem vì không còn gì khác để theo dõi", sao nhí đáp lời cha.

Ryu Jin mắng con trai và cho biết: "Có rất nhiều thứ để xem, sao con lại nói không còn gì khác để xem? Con nên xem những chương trình như kênh truyền hình giáo dục EBS chẳng hạn".

Ryu Jin là nam diễn viên của Hàn Quốc. Anh kết hôn với vợ là tiếp viên hàng không vào năm 2006. Vợ kém anh 7 tuổi. Vợ chồng họ có hai con trai là Lim Chan Hyung và Lim Chan Ho.

Ryu Jin và hai con trai nhận được sự yêu mến của khán giả sau khi xuất hiện trên chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của đài MBC vào năm 2013.

Lim Chan Ho hiện đã bước sang tuổi 16. Cậu bé có vẻ ngoài điển trai, cao lớn. Trong một tập chiếu trên kênh YouTube, Ryu Jin dành nhiều lời khen cho con trai. Nam diễn viên cho biết Chan Ho có tính cách dễ thương, sống tình cảm. Song khi bước sang độ tuổi dậy thì, Chan Ho không còn "bám dính" lấy anh như hồi nhỏ.