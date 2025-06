Sao nam gặp diễn viên phim người lớn Nhật Bản lên tiếng

Tối 18/6, Joo Haknyeon - thành viên nhóm THE BOYZ lên tiếng về lùm xùm trên trang cá nhân có 4,4 triệu lượt theo dõi. Thông qua chức năng stories, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đồng thời phủ nhận mọi suy đoán về hành vi mại dâm.

"Xin chào, tôi là Joo Haknyeon. Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ vì khiến mọi người bất ngờ khi đọc bài viết liên quan đến tôi cũng như mọi sự không đáng có. Ngày 30/5/2025, tôi đã có mặt tại một bữa tiệc cùng người quen. Tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động mại dâm hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào như tin đồn. Tôi đã suy nghĩ về hành động của mình và một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã thất vọng và tổn thương vì chuyện này", anh viết.

Trước đó vài giờ, chủ tịch Cha Ga Won đại diện One Hundred Entertainment cũng lên tiếng về nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ do sự việc gần đây liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi."

"One Hundred thừa nhận rằng chúng tôi đã không quản lý tốt đời sống và thái độ của các nghệ sĩ. Chúng tôi nghiêm túc chịu trách nhiệm về sự cố này. Chúng tôi sẽ tăng cường việc quản lý đời tư và thái độ của nghệ sĩ nói chung, đồng thời cải thiện các bộ phận trong việc nâng cao đạo đức. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thể hiện thái độ trách nhiệm hơn với nghệ sĩ và duy trì lòng tin của người hâm mộ", ông nói.

Chiều 18/6, News1 đưa tin Joo Haknyeon đã có cuộc gặp gỡ với cựu diễn viên AV Asuka Kirara tại một quán bar ở Tokyo, Nhật Bản vào cuối tháng 5. Sau đó, Joo Haknyeon đột ngột thông báo dừng hoạt động. One Hundred Label, công ty quản lý của idol xác nhận thông tin trên và cho biết Joo Haknyeon rời nhóm với lý do cá nhân.

Joo Haknyeon sinh năm 1999, có mẹ là người Hàn Quốc và cha là người Trung Quốc. Anh ra mắt với tư cách là thành viên của THE BOYZ vào năm 2017 và nhanh chóng được chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai. Nam thần tượng nổi tiếng thông qua chương trình Produce 101 mùa hai của Mnet. THE BOYZ hoạt động với đội hình 10 thành viên vì Sangyeon thực hiện nghĩa vụ quân sự.

