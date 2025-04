Sao MU gây bão dù không ra sân

Rạng sáng 18/4, mọi sự chú ý bất ngờ đổ dồn về Amad Diallo dù không thi đấu, sau chiến thắng kịch tính 5-4 của MU trước Lyon ở tứ kết lượt về Europa League.

Dòng trạng thái gây bão của Amad.

Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá gặp phải từ tháng 2, cầu thủ người Bờ Biển Ngà vẫn có mặt trên khán đài Old Trafford, ăn mừng cùng toàn đội sau trận đấu. Nhưng điều khiến CĐV không thể ngừng cười chính là dòng trạng thái trên mạng xã hội của Amad.

Cựu cầu thủ Atalenta đăng một bức selfie trong phòng thay đồ với Manuel Ugarte và Alejandro Garnacho kèm thông điệp chân thật nhưng sai chính tả.

Amad viết: "UNITER WILL NEVER DIED, congrat manu for your’re s* goal, f*** Garna for that miss, you gaves us pain heart". (Tạm dịch: United không bao giờ chết đâu nhé! Chúc mừng Manu vì bàn thắng điên rồ, còn Garna thì quên đi, cú sút hụt của ông làm cả đội muốn thót tim".

Ngay lập tức, bài đăng trở thành hiện tượng. Một fan hài hước bình luận: "Anh này mắc nhiều lỗi chính tả trong một dòng tweet hơn số lỗi đội nhà mắc phải trong cả mùa. Cúp vô địch chắc về tay sớm thôi".

Một người khác thông cảm: "Quá phấn khích nên gõ sai là chuyện bình thường thôi Amad, ai cũng hiểu". Còn có người gọi đây là: "Dòng tweet hay nhất mọi thời đại. Tự nhiên, thô ráp, cảm xúc nguyên bản, từ ngữ lộn xộn nhưng chân thật đến đáng yêu."

Một fan thậm chí còn nghi ngờ: "Đây có phải tài khoản chính thức của Amad không vậy?". Một fan khác viết: "Bài đăng của Amad chính là cảm xúc của mọi CĐV MU bây giờ".

Amad không thi đấu trận gặp Lyon, nhưng đã trở lại tập luyện trong tuần này. Khả năng anh có thể kịp bình phục cho lượt đi bán kết Europa League gặp Athletic Club vào ngày 1/5.