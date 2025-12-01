Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao MLS tiết lộ góc khuất của Messi

  Thứ hai, 1/12/2025 19:00 (GMT+7)
Tiền vệ của New York Red Bulls, Lewis Morgan, kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi đối đầu với một Lionel Messi mùa này.

Messi dễ nổi nóng khi thua trận.

Trận đấu diễn ra hồi tháng 5/2024, khi New York Red Bulls làm khách trên sân của Inter Miami trong bối cảnh được truyền thông Mỹ ca ngợi là màn so tài đỉnh cao giữa đội “nhất bảng gặp nhì bảng”.

Lewis Morgan kể lại: “Hiệp 1 chúng tôi dẫn 1-0, thậm chí kiểm soát hoàn toàn. Sang hiệp 2, Messi trở nên giận dữ kinh khủng. Anh ta chửi dữ dội tất cả chúng tôi. Đặc biệt anh ta còn bắt nạt mấy cầu thủ trẻ nói tiếng Tây Ban Nha trong đội tôi, gần như ‘tàn sát’ bọn họ bằng lời lẽ không thương tiếc".

Morgan từng chơi 2 năm ở Miami nên nói được tiếng Tây Ban Nha, phải chạy lại khuyên Messi bình tĩnh. Dường như sự tức giận ấy giúp Messi chơi hay hơn, khi sang hiệp 2, Leo có 1 bàn và 5 kiến tạo, giúp Inter Miami thắng ngược New York 6-2.

Morgan kể tiếp: “Sau khi tỷ số là 5-2 hay 6-2 gì đó, Messi mới dần bình tĩnh lại. Nhưng anh ta vẫn còn chỉ tay chửi mấy cầu thủ trẻ của chúng tôi thêm vài câu nữa".

Dẫu vậy, Morgan cũng thừa nhận trận đấu đó là màn trình diễn hay nhất của một cầu thủ mà anh từng được chứng kiến trong đời.

Đáng chú ý, chỉ 2 tháng trước trận thua tan nát này, chính Lewis Morgan từng ghi hat-trick giúp New York Red Bulls đè bẹp Inter Miami 4-0 ngay tại sân đối phương, nhưng trận đó Messi không thi đấu vì chấn thương.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.

