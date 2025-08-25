'Sao Độc lập' - Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng

"Sao Độc lập" đã trở thành chương trình thường niên, được đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, đảng viên và quần chúng nhân dân đón chờ trong những ngày mùa thu tháng Tám.

Tối 24/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập" năm 2025 (năm thứ X) với chủ đề: "Vì một Việt Nam thịnh vượng"

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử cách mạng hào hùng, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... cùng dự chương trình.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca vĩ đại, là mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX, cũng là ngày Công an nhân dân Việt Nam ra đời. 80 mùa xuân kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân luôn song hành cùng đất nước, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều năm qua, "Sao Độc lập" đã trở thành chương trình thường niên (bắt đầu từ năm 2016), được đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, đảng viên và quần chúng nhân dân đón chờ trong những ngày mùa thu tháng Tám.

Chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử cao đẹp của dân tộc; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của lớp lớp thế hệ người Việt Nam anh hùng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại trong suốt tám thập niên qua, đặc biệt trong gần 40 năm Đổi mới của đất nước.

Thông qua đó, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tham dự chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập". Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Nội dung chương trình xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, lịch sử cách mạng hào hùng, sự nghiệp Đổi mới - hội nhập của đất nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025.

Bên cạnh thời lượng và cách tiếp cận truyền thống, chương trình đã đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện nghệ thuật, giúp công chúng, nhất là khán giả trẻ, hiểu rõ và thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về lực lượng Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tạo cảm hứng cho những người trẻ - lực lượng nòng cốt, quan trọng cho mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được kết cấu gồm 3 Chương, 15 tiết mục với đa thể loại nghệ thuật: Ca-múa-nhạc-lời bình, kết hợp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh công nghệ Hologam, laze, led3D... vừa mang tính lịch sử, truyền thống, dân gian vừa kết hợp cùng sắc màu sáng tạo của công nghệ nghệ thuật đương đại.

Chương 1 "Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay" (Khát vọng Độc lập - Tự do); Chương 2 "Hành trình dựng xây hòa bình" (Đổi mới và hành động, xây dựng quốc gia hạnh phúc); Chương 3 "Khát vọng Việt Nam thịnh vượng" (Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai, xây dựng quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường).

Chương trình nghệ thuật mang đến cho khán giả cả nước những giây phút hào hùng, đầy lắng đọng, với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ chung tay xây dựng đất nước. Khát vọng ấy đã và đang tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.