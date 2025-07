Sao Chelsea tức giận khi bị HLV Enrique bóp cổ

Trên sân MetLife rạng sáng 14/7, Chelsea khiến PSG sốc nặng với cú đúp của Cole Palmer cùng pha dứt điểm đẳng cấp của Pedro ngay trước giờ nghỉ, qua đó giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc. Không khí căng thẳng bùng lên khi Donnarumma và Hakimi bên phía PSG lao vào Andrey Santos. Pedro lập tức bước ra che chắn cho đồng đội trẻ. Nhưng HLV Enrique tiến đến, dùng tay bóp bổ Pedro khiến anh ngã ra sân. Tình hình chỉ hạ nhiệt khi Kimpembe giữ chặt ông thầy người Tây Ban Nha.

Phát biểu trên Sportv, Pedro thẳng thắn: "Tôi chỉ muốn bảo vệ Andrey. Tôi thấy họ vây cậu ấy nên, với tư cách người Brazil, tôi không thể đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt. Đám đông càng lúc càng hỗn loạn và tôi bị đẩy ngã. PSG đơn giản không biết cách chấp nhận thua cuộc, nhưng đó là bóng đá".

Trong khi đó, Andrey Santos chia sẻ trên: "Trong tình huống đó ai mà biết được điều gì xảy ra. Tôi không cúi đầu trước ai cả. Pedro và các đồng đội xuất hiện đúng lúc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi vô địch".

Ngược lại, HLV Enrique cố gắng bào chữa: "Tất cả đều có thể tránh được vụ lộn xộn này. Tôi cố gắng tách cầu thủ ra. Phía Chelsea cũng căng thẳng, Maresca cũng lao vào xô đẩy. Mọi thứ đều do cảm xúc dâng cao sau trận đấu. Đáng ra tất cả nên kiềm chế để không xảy ra chuyện này".

Theo giới chuyên môn, HLV Enrique khó thoát án phạt từ FIFA vì hành vi đẩy Pedro ngã trên sân.

