Trung vệ Jose Gimenez thẳng thắn chỉ trích lịch thi đấu dày đặc sau trận thắng Real Sociedad, cho rằng cầu thủ đang bị biến thành “lũ hề” trong guồng quay bóng đá hiện đại.

Sao Atletico: 'Chúng tôi là lũ hề trong rạp xiếc bóng đá'.

Chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad thuộc vòng 27 La Liga chưa kịp nguội, Atletico Madrid phải lập tức nghĩ đến trận đấu tiếp theo. Chỉ vài ngày sau, Tottenham sẽ hành quân đến Metropolitano trong khuôn khổ Champions League. Và chính guồng quay dày đặc ấy khiến Jose Gimenez không còn giữ được sự im lặng.

Trung vệ người Uruguay thẳng thắn lên tiếng sau trận đấu khi trả lời Movistar+. Những lời của anh mang đầy sự bức xúc.

“Đây là một cỗ máy xay thịt”, Gimenez nói. “Chúng tôi đặt cả cơ thể mình vào sân cỏ để người khác giải trí. Chúng tôi giống như lũ hề trong rạp xiếc. Họ bảo chúng tôi đá khi nào thì đá khi đó, và chẳng ai nghĩ đến các cầu thủ”.

Phát biểu của Gimenez phản ánh một thực tế ngày càng rõ trong bóng đá hiện đại: lịch thi đấu ngày càng dày đặc. Các đội bóng lớn phải căng mình ở nhiều mặt trận, từ giải quốc nội đến Champions League, trong khi thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu ngày càng ngắn.

Với Atletico Madrid, điều đó càng rõ ràng hơn trong giai đoạn này của mùa giải. Đội bóng của Diego Simeone vừa hoàn thành trận đấu tại La Liga, nhưng ngay lập tức phải chuyển toàn bộ sự tập trung sang trận đấu lớn ở châu Âu.

Bản thân Gimenez cũng là một trong những cái tên được Simeone xoay tua trong đội hình xuất phát ở trận gặp Real Sociedad. Điều đó cho thấy ban huấn luyện đang cố gắng quản lý thể lực cầu thủ, nhưng lịch thi đấu vẫn khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

Ngoài phát biểu gây chú ý về lịch thi đấu, Gimenez còn trở thành nhân vật chính trong một khoảnh khắc khá lạ trên sân. Trận đấu từng phải tạm dừng khi một con bồ câu bị bóng trúng và nằm trên sân.

Trung vệ của Atletico đã chủ động bế con chim ra khỏi sân để trận đấu có thể tiếp tục. “Tôi hỏi trọng tài chuyện gì xảy ra, ông ấy nói là vì con bồ câu”, Gimenez kể lại. “Tôi đáp: ‘Thật sao, ông dừng trận đấu vì con bồ câu à?’ Thế là tôi bế nó ra ngoài. Hy vọng nó vẫn ổn”.

Dù vậy, sau tất cả những lời phàn nàn, Gimenez vẫn nhấn mạnh tinh thần quen thuộc của Atletico Madrid. “Chúng tôi là Atletico Madrid. Đây là đội bóng luôn ra sân để giành chiến thắng. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được điều đó”, ngôi sao Atletico nói.

Trong bóng đá đỉnh cao, guồng quay của lịch thi đấu gần như không bao giờ dừng lại. Và đôi khi, những lời nói như của Gimenez chỉ là cách để các cầu thủ nhắc mọi người rằng phía sau những trận cầu giải trí, họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt.