Sanyo tung mixtape, kết nối người trẻ bằng âm nhạc

Sanyo mang đến “Music Cool Playlist” với giai điệu thư giãn - kết hợp công nghệ điều hòa chuẩn Nhật, giúp người trẻ tận hưởng khoảng nghỉ giữa nhịp sống hối hả.

Mùa hè năm nay, mạng xã hội xuất hiện kiểu “healing” Gen Z mang tên Music Cool Playlist được Sanyo cho lên sóng. Sanyo khéo léo biến playlist này thành chiếc “soundtrack” dành riêng cho khoảnh khắc đời thường mà người trẻ hiện đại luôn tìm kiếm.

‘Chạm nhau’ở tần số chill

Sau một ngày làm việc bận rộn, nhiều người chỉ muốn trở về căn phòng mát mẻ, bật bản nhạc yêu thích và bỏ qua những thông báo chưa cần phản hồi trên điện thoại. Giai điệu chậm rãi cho phép cơ thể và tâm trí được “ngắt kết nối”, tạm gác áp lực phải luôn năng suất giữa guồng quay không bao giờ nghỉ.

Chiếc mixtape từ Sanyo và DJ Long Nhật được trình làng với giới trẻ.

Kết hợp dải âm thanh lofi, chill pop, indie hay electronic quen thuộc, mixtape mang đậm hơi thở mùa hè thư giãn, nhẹ nhàng, tựa như “trạm nghỉ chân” cho cảm xúc. Tổ hợp âm thanh không quá sôi động để khiến đầu óc tiếp tục bị kéo căng, cũng không quá buồn để nhấn chìm vào cảm giác mệt mỏi. Mọi thứ được giữ ở trạng thái vừa đủ nhẹ, vừa đủ êm như luồng gió mát khi vừa bước vào phòng sau nhiều giờ ngoài trời nắng gắt.

Không giới hạn trong căn phòng, chiếc mixtape này còn chứng minh sự đa năng khi dần trở thành bạn đồng hành tinh thần có thể “đu đưa” cùng Gen Z qua mọi trạng thái cảm xúc. Đó có thể là lúc thẫn thờ trên chuyến xe bus giờ tan tầm, khi ngồi chill ở góc quán cafe hay chuyến “trốn phố” ngắn ngày cuối tuần.

Music Cool Playlist mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn.

Giao diện làm mát, hệ điều hành “chữa lành”

Nếu Music Cool Playlist mang đến “tần số chill” cho đôi tai, thì không gian đủ “cool” là mảnh ghép còn lại để trải nghiệm thư giãn trở nên trọn vẹn. Chiếc điều hòa, vì thế, đã vượt định nghĩa của thiết bị hạ nhiệt vật lý đơn thuần để trở thành công cụ điều phối cảm xúc cho cả không gian. Đó cũng là triết lý Sanyo hướng đến.

Càng lớn, người trẻ càng hiểu “được nghỉ” là cảm giác xa xỉ thế nào.

Dòng sản phẩm chủ lực Sanyo Comfort Series được phát triển dựa trên 4 giá trị cốt lõi gồm sự thoải mái, tính bền vững, chất lượng Nhật Bản và thiết kế hài hòa. Đây cũng là tiêu chí ngày càng được nhiều người trẻ quan tâm khi lựa chọn thiết bị cho không gian sống - nơi vừa phục vụ nghỉ ngơi, làm việc, học tập, vừa phản ánh phong cách sống cá nhân.

Từ định hướng đó, tính năng của Comfort Series được xây dựng xoay quanh trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Chế độ Powerful Mode hỗ trợ làm mát nhanh ngay sau khi khởi động, kết hợp cánh đảo gió rộng (Wide Flap) giúp phân bổ luồng khí đồng đều, hạn chế cảm giác lạnh cục bộ. Trong khi đó, Quiet Mode với độ ồn chỉ khoảng 21 dB cùng Sleep Mode tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, góp phần mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và dễ chịu.

Sanyo là lựa chọn mang lại sự thoải mái và tinh tế trong phân khúc giá tầm trung.

Bên cạnh trải nghiệm sử dụng, Sanyo Comfort Series còn được trang bị tính năng hướng đến chất lượng không gian sống và hiệu quả vận hành. Bộ lọc PM2.5 hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín, trong khi chế độ Eco Smart tối ưu hoạt động dựa trên thói quen sử dụng nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Hiện nay, sản phẩm điều hòa của Sanyo được lắp ráp tại nhà máy Panasonic tại Malaysia dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ sư cùng hệ thống kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, đi cùng chính sách bảo hành 3 năm. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng nhất, độ bền và độ tin cậy cho thương hiệu.

Khi hơi mát êm dịu lan tỏa khắp phòng, hòa cùng giai điệu từ Music Cool Playlist, góc nhỏ quen thuộc trở thành nơi để người trẻ tạm gác lại bộn bề và nạp lại năng lượng theo cách nhẹ nhàng.