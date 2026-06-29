Cách Sanyo làm mới thương hiệu để gần hơn với người trẻ

"Sanyo - tọa độ giải nóng" tại TP.HCM và Hà Nội trở thành điểm hẹn thu hút nhiều bạn trẻ tham dự. Đằng sau không gian trải nghiệm là hành trình làm mới của thương hiệu từ Nhật Bản.

Với nhiều người Việt, Sanyo là cái tên gắn liền với ký ức gia đình. Từ chiếc máy giặt, tủ lạnh cho đến thiết bị điện gia dụng, thương hiệu Nhật Bản này hiện diện trong không ít ngôi nhà suốt nhiều thập kỷ.

Mở ra giai đoạn phát triển mới tại Việt Nam với chiến lược trẻ hóa, Sanyo không chỉ mang theo những giá trị đã làm nên tên tuổi, mà còn tìm cách kết nối với thế hệ trẻ bằng trải nghiệm gần gũi hơn.

Hành trình giải nhiệt mùa hè

Chuỗi hoạt động "Sanyo - tọa độ giải nóng", được tổ chức tại các trung tâm thương mại và quán cafe ở TP.HCM và Hà Nội, là những điểm chạm tự nhiên để người trẻ trực tiếp cảm nhận và tương tác với thương hiệu. Vì thế, tinh thần "Đúng cool, đúng chất” không chỉ dừng ở câu chuyện làm mát, mà còn gợi mở phong cách sống thoải mái, tích cực và tự tin thể hiện cá tính riêng.

Giới trẻ hẹn nhau đổ bộ “Tọa độ giải nóng” để gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm hoạt động tương tác cùng Sanyo.

Tại các trung tâm thương mại, "Sanyo - tọa độ giải nóng" mang đến không gian đầy năng lượng, thu hút đông đảo bạn trẻ dừng chân trải nghiệm. Với thiết kế hiện đại, gam màu tươi sáng, khu vực sự kiện trở thành điểm hẹn nổi bật giữa nhịp sống sôi động của mùa hè.

Sanyo mang tới một “tọa độ" không chỉ để giải nóng, mà còn lan tỏa nhiều niềm vui, thu hút hàng trăm bạn trẻ đến trải nghiệm.

Từ góc check-in, photobooth được đầu tư chỉn chu, minigame tương tác thú vị với phần quà hấp dẫn, đến màn trình diễn DJ khuấy động không khí, mỗi hoạt động được thiết kế để người tham gia có thể thoải mái khám phá, kết nối và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè, người thân. Không khí hào hứng cùng tiếng cười, những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo sức hút riêng cho chuỗi hoạt động.

Nhiều điểm chạm, một tinh thần

Nếu các "tọa độ giải nóng" tại trung tâm thương mại mang đến bầu không khí sôi động, thì tại quán cà phê, Sanyo lại lựa chọn cách kết nối khác.

Người trẻ thư giãn, nạp năng lượng và tận hưởng không khí cuối tuần theo cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sôi động.

Không cần hoạt động náo nhiệt, điểm dừng chân tiếp theo được thiết kế như khoảng nghỉ giữa mùa hè. Trong không gian ấy, tinh thần "Đúng cool, đúng chất" được thể hiện theo cách tự nhiên: Bản nhạc hay, góc ngồi dễ chịu hay đơn giản là cảm giác được thả lỏng và tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình sau một tuần bận rộn.

Chính sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm, âm nhạc và hoạt động tương tác gần gũi giúp hình ảnh Sanyo trở nên khác biệt hơn trong mắt nhiều người trẻ.

Giới trẻ tương tác, tham gia hoạt động từ Sanyo và rinh phần quà.

Ngọc Anh (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình biết Sanyo qua thế hệ của ba mẹ, nhưng hôm nay lại thấy thương hiệu xuất hiện với diện mạo khác. Điều thú vị là Sanyo không cố gắng trở thành thương hiệu thật trẻ để chiều lòng người trẻ. Thay vào đó, thương hiệu giữ nguyên giá trị vốn có và chọn cách tạo ra không gian để người trẻ tự tìm thấy sự đồng điệu và thoải mái khi tham gia. Với mình, đó là cách kết nối tự nhiên hơn”.

Dòng sản phẩm chủ lực Sanyo Comfort Series được thiết kế tối giản, hiệu quả và phù hợp lối sống hiện đại.

Đáng chú ý, tinh thần “giải nhiệt” tại sự kiện cũng gợi nhắc đến dòng máy lạnh Sanyo Comfort Series kế thừa di sản chất lượng Nhật Bản, nay được nhập khẩu và phân phối bởi Panasonic Việt Nam. Với ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm điện và thiết kế đơn giản, Comfort Series mang đến giải pháp làm mát thông minh, giúp người dùng tận hưởng sự thoải mái tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời định hình chuẩn tiện nghi mới trên thị trường điều hòa Việt Nam.