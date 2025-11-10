Sáng nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự thảo luật thuộc lĩnh vực y tế là Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay (10/11), Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án thuộc lĩnh vực y tế là dự án Luật Dân số và dự án Luật Phòng bệnh. Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 23/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về hai dự thảo luật này. Hai dự thảo luật đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các đại biểu với nhiều ý kiến đóng góp.

Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo Luật Dân số cần bổ sung các chính sách toàn diện hơn, như mới tập trung vào giai đoạn trước và sơ sinh, thiếu hụt hẳn các chính sách cho giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Các đại biểu cũng cho rằng các chính sách của Luật chưa có tính đột phá. Việc hỗ trợ người dân để duy trì mức sinh mới chú ý đến vấn đề nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính, ở mức thấp so với thế giới, trong khi người dân cần các vấn đề căn cơ hơn là việc làm và hỗ trợ nuôi con. Chính sách thích ứng với già hóa dân số cũng cần thay đổi cách tiếp cận đồng thời chưa có quy định chính sách để hỗ trợ các mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Tương tự, dự thảo Luật Phòng bệnh cũng được các đại biểu đánh giá cần rà soát, bổ sung nhiều nội dung như cần có chính sách để huy động các nguồn lực xã hội cho công tác phòng bệnh, cần chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số...