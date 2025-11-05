TW giới thiệu nhân sự bầu Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao

Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao để Quốc hội bầu tại Kỳ họp thứ 10.

Theo thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14, chiều 5/11, Trung ương thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Phạm Thắng.

Trong đó, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu theo quy định.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung gồm: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cũng được Trung ương thảo luận trong phiên làm việc chiều 5/11.