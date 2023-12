Sancho xuống đội trẻ MU vẫn vô kỷ luật, đồng đội hết 'cứu' nổi

Jadon Sancho bị đầy ải xuống đội trẻ MU vẫn vô kỷ luật, thường xuyên bỏ tập khiến các cầu thủ cấp cao phải nghĩ lại về việc bênh vực anh.

The Sun cho biết, Jadon Sancho vẫn chứng nào tật đó, có vấn đề lớn về thái độ, thiếu ý thức tập luyện nghiêm trọng.

Ngôi sao 23 tuổi hay viện cớ đủ lý do để nghỉ tập, bao gồm cả việc báo bệnh. Cũng vì điều này, MU tuy bực mình cũng không thể phạt do Sancho luôn kèm lý do.

Jadon Sancho chưa thành tài đã sinh tật lớn, bỏ bê tập luyện

Jadon Sancho không thi đấu từ gần cuối tháng 8, bị Erik ten Hag loại hoàn toàn khỏi đội 1 Quỷ đỏ sau trận thua Arsenal hôm 3/9 do công khai tố ông thầy người Hà Lan ‘nói dối’ về việc anh bị loại khỏi cuộc đại chiến này.

Lúc đó, Erik ten Hag cho biết, lý do Sancho vắng tên ở chuyến làm khách Emirates vì anh không đạt yêu cầu trên sân tập.

Báo chí Anh sau đó tiết lộ, Jadon Sancho bị nghiện game, thường xuyên thức đêm nên sáng ra thì vật vờ, đi tập muộn khiến Erikt en Hag phải đặt lịch có mặt ở Carrington cho cầu thủ này, sớm hơn 1 giờ so với phần còn lại của MU.

Tuy nhiên, tình hình không mấy cải thiện nên vị thuyền trưởng MU phải mạnh tay ‘cách ly’ anh khỏi đội 1, xuống sinh hoạt với đội trẻ. Dù thế, vẫn mở đường cho anh quay lại, nếu công khai xin lỗi trước ông và toàn đội. Nhưng Sancho phớt lờ điều đó cho đến nay.

Các nguồn tin cho biết, một số cầu thủ MU không hài lòng với cách Erik ten Hag đối xử Jadon Sancho, cho rằng ông quá lạnh lùng, cứng nhắc. Dù vậy, với tất xấu của ngôi sao người Anh tiếp tục bị ‘khui’ ra như ở trên, họ xem ra phải nghĩ lại.

Trước trận đấu với Bournemouth vào 22h tối nay (9/12), vòng 16 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi liệu Sancho còn đường quay trở lại giữa những thông tin ‘bật bãi’ khỏi Old Trafford trong những ngày tới, Erik ten hag đáp:

“Đó là về nền văn hóa của MU và mọi người phải tuân theo những tiêu chuẩn nhất định. Jadon Sancho biết mình phải làm gì, nếu cậu ta muốn quay lại. Điều đó phụ thuộc vào cậu ấy”.

Kể từ đó, cầu thủ này không được bén mảng gì tới đội 1 MU, kể cả ở nơi tập luyện, phòng thay đồ lẫn khu ăn uống của đội. Thay vào đó, Sancho phải tập một mình và sau đó sinh hoạt với đội trẻ.