MU có thống kê đặc biệt nhất nước Anh

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 15 Ngoại hạng Anh giữa tuần này giúp MU xác lập thành tích đặc biệt. Trong số các đội đang chơi ở 7 hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh mùa này, MU là CLB duy nhất chưa hòa trận nào.

Sau 15 vòng đầu Premier League 2023/24, MU giành 9 chiến thắng và có 6 trận thua.

Hệ thống chuyên nghiệp của bóng đá Anh được xem là đa dạng và có số lượng đội bóng tham dự vào loại nhiều nhất ở châu Âu, với hơn 250 đội. Chính vì thế, việc MU trở thành đội duy nhất trong số này chưa hòa trận nào ở giải VĐQG là điều khá hiếm gặp.

Trận hòa duy nhất của MU mùa này chính là ở trận đấu trường châu Âu, khi họ bị Galatasaray cầm chân 3-3 trong thế dẫn trước hai bàn.

Ngoài ra, MU cũng sở hữu một thống kê khó tin khác tại Ngoại hạng Anh mùa này. "Quỷ đỏ" có hiệu số bằng 0. Các học trò của HLV Erik ten Hag ghi được 18 bàn nhưng cũng để thủng lưới 18 bàn thua.

Họ cũng là một trong số các đội có thành tích giữ sạch lưới tốt nhất mùa này với 5 trận.

Tại vòng 16 Ngoại hạng Anh, MU sẽ được chơi trên sân nhà gặp Bournemouth. "Quỷ đỏ" đang có vị trí tốt tại đấu trường quốc nội khi chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh 3 điểm.

