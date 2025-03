Cựu sao MU nguy cơ ngồi tù 2 năm

Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (Crown Prosecution Service) xác nhận Williams gây tai nạn khi lái chiếc Audi với vận tốc lên tới 159 km/h gần khu vực Handforth, Cheshire ngày 20/8/2023. Anh được đưa đến bệnh viện điều trị chấn thương trước khi bị chuyển đến trạm tạm giam ở Middlewich.

Tại phiên tòa, Williams thừa nhận hai tội lái xe nguy hiểm và điều khiển phương tiện khi không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định mức án tối đa cho các tội danh này có thể lên tới 2 năm tù giam.

Công tố viên cấp cao Andrew Madden cho biết: "Các nhân chứng nói Williams liên tục tăng tốc rồi lại phanh gấp, rõ ràng anh ta mất kiểm soát phương tiện. Cách lái xe rất bất thường, còn tốc độ thì vượt xa mức cho phép. Cuối cùng, anh ta mất lái và gây tai nạn".

Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Tòa án Chester Crown Court. Thời điểm xảy ra vụ việc, Williams còn hợp đồng với MU, nhưng thi đấu dưới dạng cho mượn tại Ipswich Town ở Championship. Sau đó, anh bị thanh lý hợp đồng và giờ rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Williams ra mắt đội một "Quỷ đỏ" năm 2019 trong trận gặp Rochdale ở League Cup, trước khi đá chính tại Europa League. Vài ngày sau, anh có màn ra mắt Premier League trước Liverpool tại Old Trafford.

Phong độ ấn tượng ở mùa 2019/20 giúp Williams được ký hợp đồng 4 năm kèm mức lương 65.000 bảng/tuần. Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Williams được ca ngợi là "dũng cảm như sư tử" và được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp sau đó của anh phát triển không đúng kỳ vọng.

