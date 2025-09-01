Sanchez tái xuất La Liga, đối đầu Barcelona

Sevilla bất ngờ đạt được thỏa thuận với tiền đạo Alexis Sanchez vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Sanchez sắp khoác áo Sevilla.

AS cho biết Sanchez quyết định chấm dứt hợp đồng trước hạn với Udinese (đến tháng 6/2026) để gia nhập Sevilla hôm 31/8. Lý do tiền đạo người Chile rời CLB Italy là bởi mối quan hệ căng thẳng với HLV trưởng Kosta Runjaic.

Sanchez sẽ bước sang 37 tuổi vào tháng 12. Anh chọn trở lại La Liga sau khi nhận lời mời từ Sevilla. Tại giải đấu này, Sanchez từng có khoảng thời gian đáng nhớ trong màu áo Barcelona. Sau 141 lần ra sân, tiền đạo người Chile ghi 47 bàn cho đội chủ sân Camp Nou.

Trong mùa giải 2024/25, Sanchez gây thất vọng khi không ghi bàn nào sau 14 lần ra sân. Anh dính chấn thương bắp chân từ đầu mùa trước và mất nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi trở lại sân cỏ, Sanchez cũng không đạt phong độ cao nhất.

Tuy nhiên, Sanchez được kỳ vọng mang đến kinh nghiệm và sự sáng tạo cho hàng công của Sevilla trong bối cảnh đội bóng đang tìm kiếm những phương án tấn công hiệu quả hơn. Sự kết hợp giữa sự khéo léo và tốc độ của Sanchez có thể là yếu tố quyết định giúp Sevilla gặt hái thành công trong mùa giải tới.

Người hâm mộ Sevilla đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Sanchez, với hy vọng rằng anh sẽ nhanh chóng hòa nhập và tạo nên những dấu ấn nổi bật trong màu áo mới.

