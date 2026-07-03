Sàn thương mại điện tử đồng loạt siết định danh người bán

Sau khi Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, các sàn thương mại điện tử bắt đầu siết việc xác thực người bán, tài khoản thanh toán và hoạt động livestream.

Sàn online siết việc xác thực, người bán gấp rút rà soát hồ sơ

Theo thông báo từ Shopee, từ ngày 8/7, sàn thương mại điện tử này sẽ triển khai tính năng xác thực thông tin tài khoản ngân hàng trên Kênh Người bán. Tài khoản ngân hàng liên kết phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ shop hoặc doanh nghiệp và phù hợp với thông tin định danh đã đăng ký trên nền tảng. Trường hợp không hoàn tất xác thực, việc rút tiền có thể bị ảnh hưởng.

Trước đó, Shopee đã rục rịch triển khai yêu cầu xác thực danh tính và thông tin thuế đối với người bán, bao gồm xác thực căn cước công dân hoặc hộ chiếu, xác thực sinh trắc học, kê khai thông tin thuế trước khi hoàn tất hồ sơ kinh doanh trên sàn.

TikTok Shop cũng đã triển khai quy trình xác minh người bán, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của Luật Thương mại điện tử. Theo hướng dẫn của nền tảng, người bán phải cung cấp thông tin cửa hàng, số điện thoại, email, địa chỉ cùng giấy tờ định danh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Chỉ sau khi hồ sơ được phê duyệt, sản phẩm mới được phép hiển thị và giao dịch trên hệ thống.

Các sàn thương mại điện tử siết xác thực thông tin người bán hàng và tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, Lazada cho biết, đang chủ động rà soát và xác thực thông tin người bán, nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định mới.

Không chỉ các nền tảng, cộng đồng kinh doanh trực tuyến cũng đang bước vào đợt rà soát lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhiều chủ shop cho biết đang kiểm tra lại hồ sơ pháp lý sản phẩm, thông tin định danh, tài khoản thanh toán cũng như các hợp đồng hợp tác với KOL (người có ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có ảnh hưởng) và đơn vị tiếp thị liên kết (affiliate).

Theo quy định mới, từ 1/7, người bán hàng online phải minh bạch hơn về danh tính và thông tin kinh doanh; hoạt động livestream được đặt dưới cơ chế giám sát chặt chẽ hơn; trong khi các sàn thương mại điện tử cũng phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong xác thực người bán, kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chị Hoàng Thanh - chủ một gian hàng mỹ phẩm trên Shopee tại Hà Nội - cho biết chị vừa nhận được thông báo liên quan đến việc xác thực tài khoản ngân hàng và cập nhật thông tin định danh người bán.

"Trước đây, việc mở gian hàng và vận hành khá đơn giản, nhưng bây giờ, yêu cầu về xác thực, thuế và giấy tờ sản phẩm đều chặt chẽ hơn. Chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh", chị Thanh chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng - chủ cửa hàng điện gia dụng đang kinh doanh trên cả Shopee và TikTok Shop - cho biết điều anh quan tâm nhất hiện nay là các quy định liên quan đến livestream và hoạt động tiếp thị liên kết.

Thời kỳ kinh doanh "ẩn danh" dần khép lại

Ông Trịnh Cẩm Phong - chuyên gia tư vấn về thương mại điện tử - cho rằng điểm đáng chú ý nhất của Luật Thương mại điện tử 2025 là xu hướng minh bạch và tăng truy xuất trách nhiệm đối với toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh số.

Theo ông Phong, việc xác thực danh tính điện tử đối với người bán và người livestream sẽ khiến các tài khoản kinh doanh khó có thể hoạt động dưới danh nghĩa không rõ ràng như trước. Yêu cầu lưu trữ dữ liệu livestream cũng giúp cơ quan quản lý, nền tảng và người tiêu dùng có căn cứ xử lý khi xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại.

Các KOL, KOC bán hàng được kiểm soát thông tin chặt chẽ trong thời gian tới.

Với tiếp thị liên kết, vị chuyên gia nhận định xu hướng sắp tới là minh bạch hơn về dòng tiền, trách nhiệm quảng bá và nghĩa vụ thuế. Những nội dung quảng cáo sai sự thật hoặc cố tình che giấu quan hệ nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý cao hơn.

"Tâm điểm của các quy định mới không phải là làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường. Người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa, người livestream chịu trách nhiệm về nội dung giới thiệu, còn nền tảng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xác thực, giám sát và xử lý vi phạm", ông Phong nhận định.

Ông Phong cho rằng nhóm chịu tác động lớn nhất trong giai đoạn đầu không phải là các sàn thương mại điện tử mà là hàng chục nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang dựa nhiều vào livestream và tiếp thị liên kết để bán hàng.