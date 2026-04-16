Sàn thương mại điện tử 10 tuổi từ chối đua giảm giá

Thị trường thương mại điện tử đang dần bão hòa, các sàn lẫn nhà cung cấp cuốn vào cuộc đua giảm giá.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, nền kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh thứ hai Đông Nam Á. Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất, đạt khoảng 25 tỷ USD .

Dù vậy, thương mại điện tử vẫn có khả năng tăng trưởng 20%/năm, đạt tổng giá trị giao dịch trên 70 tỷ USD vào năm 2030, theo báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025 của Bộ Công Thương.

Trong khi nhiều sàn TMĐT vẫn duy trì các đợt giảm giá, khuyến mãi thường kỳ để giữ người dùng, một số chọn cách đi khác. Ở sự kiện vừa tổ chức tại Hà Nội, VnShop, thuộc VNPAY cho rằng "an tâm" mới là định vị cốt lõi.

Nền tảng TMĐT này, thành lập từ năm 2016, cho biết 3 trụ cột chính về vận hành của mình nằm ở chất lượng sản phẩm, giá cả minh bạch và hậu mãi đáng tin cậy, hoặc nói cách khác là chọn mua sự an tâm, theo chia sẻ của Chủ tịch VnShop Cao Thế Anh.

Ông Cao Thế Anh, Chủ tịch VnShop.

Tuy không chia sẻ chi tiết về tổng doanh thu và thị phần, đại diện đơn vị cũng đưa ra một số số liệu cho thấy sự khác biệt. Giá trị đơn hàng trung bình đạt hơn 650.000 đồng, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình của các sàn TMĐT hàng đầu. Tỷ lệ hoàn trả hàng duy trì dưới 1%.

Ngoài ra, với đặc điểm tích hợp trực tiếp trên 19 ứng dụng ngân hàng lớn tại Việt Nam, đại diện VnShop cho biết gần như toàn bộ giao dịch được thanh toán trước 100% từ tài khoản ngân hàng. Đây là điểm khác biệt rõ ràng so với hình thức thu tiền khi nhận hàng vốn phổ biến và nhiều rủi ro hơn.

Ông Niraan De Silva, Phó chủ tịch VNPAY, nói rõ định hướng của nền tảng không phải là đối đầu với Shopee hay TikTok Shop, mà là tạo ra một kênh bán hàng uy tín cho các nhà cung cấp, phục vụ tệp khách hàng đã được xác thực qua hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh ứng dụng ngân hàng, VnShop cũng có những kênh tiếp cận qua website, triển khai tiếp thị liên kết, cùng kế hoạch bán hàng qua mạng xã hội và livestream.

Trong phần thảo luận về tăng trưởng bền vững cho TMĐT, nhiều nhà cung cấp cũng cho rằng việc gia tăng đơn hàng, đốt tiền để tăng trưởng nóng không đồng nghĩa với hiệu quả. Khi chi phí bán hàng trên sàn tăng, mức chiết khấu lớn, doanh nghiệp vẫn có thể bị lỗ dù bán được nhiều hàng.

"Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc. Đây không còn là cuộc đua mở rộng quy mô đơn thuần, mà là cuộc chơi của năng lực vận hành, của chiến lược và của khả năng tối ưu hiệu quả", ông Trần Minh Tuấn, CEO Metric, nhận định.

Người tiêu dùng cũng đang thay đổi hành vi. Họ chú trọng hơn đến nguồn gốc hàng hóa, thanh toán an toàn và dịch vụ sau mua.

Giao diện VnShop trên di động.

Tuy nhiên,VnShop cũng chỉ là một mảnh ghép trên thị trường TMĐT, và xu thế nhiều khả năng do các tay chơi chiếm thị phần lớn dẫn dắt. Theo báo cáo của Metric, tổng doanh số thương mại điện tử trên bốn sàn lớn tại Việt Nam năm 2025 đạt gần 430.000 tỷ đồng , tăng gần 35% so với năm trước. Hai sàn ngoại gần như chiếm toàn bộ, trong đó Shopee dẫn đầu với hơn 56% thị phần, trong khi TikTok Shop bứt phá lên hơn 41%. Lazada chỉ còn khoảng 3%.

Mức giá trung bình mỗi sản phẩm trên Shopee và TikTok Shop dao động quanh ngưỡng 100.000-110.000 đồng. Đáng chú ý, dù chỉ chiếm hơn 2% tổng số gian hàng, nhóm gian hàng chính hãng trên Shopee và TikTok Shop đóng góp tới gần 33% tổng doanh số của hai nền tảng này. Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên hàng chính hãng đang có lợi cho mô hình VnShop theo đuổi, nhưng để cạnh tranh trực tiếp về quy mô với các sàn ngoại vẫn là bài toán dài hạn.