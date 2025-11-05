San Siro chính thức đổi chủ

Một chương mới của bóng đá Italy chính thức bắt đầu. AC Milan và Inter Milan cùng ký hợp đồng mua lại sân vận động San Siro cùng toàn bộ khu đất xung quanh với giá 197 triệu euro.

Sân San Siro là biểu tượng của AC Milan.

Thỏa thuận này được ký với chính quyền thành phố Milan sau nhiều năm thương thảo, khép lại giai đoạn dài tranh cãi về tương lai của biểu tượng bóng đá Italy.

Khoản tài chính khổng lồ được bảo đảm nhờ nguồn vốn từ các ngân hàng quốc tế như Goldman Sachs và JP Morgan. Hai tổ chức này đóng vai trò điều phối chính, cùng sự tham gia của Banca BPM và BPER Banca. Theo kế hoạch, việc xây dựng sân vận động mới sẽ được giao cho hai tập đoàn kiến trúc danh tiếng Foster+Partners và MANICA.

Công trình mới sẽ nằm trên diện tích 281.000 mét vuông. Sân có sức chứa 71.500 chỗ ngồi, mái cố định với khả năng cách âm cao, nhưng không che toàn bộ mặt sân. Đây được xem là một trong những dự án thể thao hiện đại nhất châu Âu, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của hai đội bóng lớn nhất thành Milan.

Trong thông cáo chung, Milan và Inter khẳng định đây là cột mốc quan trọng, thể hiện tham vọng của RedBird và Oaktree, hai quỹ đầu tư đang sở hữu hai CLB, trong việc xây dựng nền tảng bền vững và thành công lâu dài.

Công trình dự kiến khởi công vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ euro. Mục tiêu của hai CLB là đưa sân mới vào danh sách ứng cử làm địa điểm đăng cai Euro 2032, giải đấu mà Italy đồng tổ chức cùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi hoàn tất, Milan và Inter sẽ gia nhập nhóm CLB Serie A sở hữu sân riêng, cùng với Juventus, Atalanta, Sassuolo, Udinese và Cremonese, một bước tiến quan trọng cho bóng đá Italy thời hiện đại.