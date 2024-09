Sân khấu Miss Cosmo 2024 tại TP.HCM gặp sự cố

Tối 28/9, ban tổ chức cuộc thi Miss Cosmo xác nhận gặp sự cố trong quá trình dàn dựng sân khấu cho đêm bán kết và chung kết tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

“Ngày 28/9, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình dàn dựng sân khấu chính cho cuộc thi Miss Cosmo 2024. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ chức Miss Cosmo đã nhanh chóng hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật, đơn vị y tế và cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết tình hình. Theo đánh giá ban đầu, chúng tôi xác nhận không có thiệt hại đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác định nguyên nhân và cung cấp thông tin cập nhật cho công chúng trong thời gian sớm nhất có thể”, BTC thông báo.

BTC cho biết thêm đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và ổn định tinh thần cho tất cả thí sinh. Sự an toàn của thí sinh là ưu tiên hàng đầu của BTC vào thời điểm này.

Tối cùng ngày, hình ảnh được cho là sân khấu của Miss Cosmo lan truyền trên mạng xã hội. Theo các bài đăng, hệ thống đèn trên cao kéo theo đèn LED và nhiều thiết bị khác trên sân khấu bất ngờ đổ sập.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng BTC Miss Cosmo cũng thông tin: "Tôi buồn vì công sức và tâm huyết của mọi người bị gián đoạn, lo vì tâm lý của ê-kíp và thí sinh bị ảnh hưởng, nhưng vui vì không có thiệt hại nào đáng tiếc về người. Tôi hạnh phúc vì vẫn có sự đồng lòng, đoàn kết của ‘gia đình Cosmo’ trong lúc này và những ngày sắp tới".

Chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra vào 5/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với sự tham gia của 59 người đẹp. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh. Thành viên ban giám khảo cuộc thi gồm ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, bà Paula Shugart, cựu Chủ tịch tổ chức Miss Universe, ông George Chien - Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch của KC Global Media, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Á hậu Kim Duyên...

