Vụ 'tháo chạy' chưa từng có ở Kpop

Ngày càng nhiều thần tượng Kpop cảm thấy việc gia hạn hợp đồng với các công ty giải trí lớn không còn hấp dẫn nữa, vì quyền tự do ngôn luận và quyền kiểm soát âm nhạc của họ bị hạn chế.

Người trong ngành chỉ ra những thay đổi trong phương tiện truyền thông và sản xuất đã trao quyền cho các thần tượng, giúp họ kiểm soát sự nghiệp của mình nhiều hơn. Họ không còn phụ thuộc vào các công ty lớn để thành công nữa.

Đổi lại, các công ty giải trí rất thất vọng khi thần tượng rời đi mặc dù họ nỗ lực cải thiện điều kiện trong điều khoản hợp đồng. Các công ty cảm thấy bất bình bởi họ đã đầu tư nhiều năm để phát triển những nghệ sĩ này nhưng khi "đủ lông đủ cánh", họ dứt áo ra đi.

Các công ty quản lý lớn thường được xem là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo thành công cho thần tượng. Bởi thế, các thực tập sinh thường đổ xô vào những công ty tên tuổi như JYP Entertainment, YG Entertainment, SM Entertainment hay HYBE để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, xu thế đang dần thay đổi, nhiều thần tượng thậm chí tìm cách thoát khỏi công ty quản lý lớn vì bị kìm kẹp quá mức.

Vào 3/8, Soyeon của (G)I-DLE khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi biểu diễn solo ca khúc IDOL ở KSPO Dome, Seoul. Nữ ca sĩ đã thay đổi lời bài hát thành “Ai sẽ ngăn cản tôi?”. Lyrics này được cho là ẩn ý về sự bất hòa giữa trưởng nhóm (G)I-DLE với công ty quản lý Cube Entertainment.

Công ty sau đó tuyên bố họ không biết chi tiết cụ thể về buổi biểu diễn, nhưng Soyeon phản bác. Động thái của Soyeon cho thấy giữa cô và công ty đã nảy sinh vấn đề. Tuy nhiên, nguyên nhân lẫn thông tin cụ thể giữa 2 bên chưa được tiết lộ rõ ràng.

Cube Entertainment sau đó xác nhận hợp đồng của Soyeon với công ty sẽ hết hạn vào tháng 11. Hai bên đang tiến hành các cuộc thảo luận để quyết định có tiếp tục hợp tác với nhau hay không.

Trong những năm gần đây, nhiều thần tượng Kpop khác cũng lên tiếng phản đối công ty quản lý, một số thậm chí đệ đơn kiện hoặc quyết định không gia hạn hợp đồng.

Những trường hợp đáng chú ý bao gồm Baekhyun, Chen và Xiumin của nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO. Họ đã đệ đơn kiện SM Entertainment vào năm ngoái với những cáo buộc đối xử bất công, phân phối lợi nhuận không phù hợp.

Vào 2021, Wheein của Mamamoo đã quyết định không gia hạn hợp đồng độc quyền với RBW. Cô chỉ đồng ý tiếp tục tham gia các hoạt động của nhóm tại RBW, còn các hoạt động cá nhân sẽ do công ty khác quản lý. Trường hợp này khá giống các thành viên BlackPink. Hiện họ chỉ ký kết hợp đồng với YG Entertainment ở các hoạt động nhóm. Với các hoạt động cá nhân, Jisoo, Jennie và Lisa đã thành lập công ty riêng, trong khi Rosé gia nhập The Blacl Label, công ty con của YG Entertainment.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun cho rằng việc các thần tượng đang tìm cách “tháo chạy” khỏi công ty quản lý lớn là do sự thay đổi trong động lực quyền lực giữa các công ty giải trí Kpop và thần tượng. Những thay đổi về phương tiện truyền thông, nền tảng, thói quen tiêu dùng và phương pháp sản xuất đã định hình lại cách hoạt động của các nghệ sĩ.

“Lâu nay, các thần tượng luôn có niềm tin là cần sự hỗ trợ tài chính của các công ty lớn để duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, niềm tin này đã bị thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Ngày nay, các nghệ sĩ có thể kết nối trực tiếp với người hâm mộ thông qua phương tiện truyền thông xã hội và quản lý sự nghiệp của họ bằng cách ký hợp đồng với các công ty nhỏ hơn. Các công ty dạng vừa và nhỏ sẽ giúp họ có nhiều quyền tự do sáng tạo. Việc có các bài hát hay là điều quan trọng nhất hiện nay để thành công và điều này có thể đạt được thông qua các công ty sản xuất nhỏ, mà không cần dựa vào các công ty lớn”, chuyên gia giải thích.

Joy, thành viên của Red Velvet, cũng đang do dự về việc gia hạn hợp đồng với SM Entertainment. Vào tháng 6, Joy đã công khai bày tỏ sự không hài lòng của mình với công ty. Khi một người hâm mộ hỏi suy nghĩ của cô về MV mới thông qua nền tảng trực tuyến, Joy trả lời: "Chà, họ (SM Entertainment) đã không lắng nghe bất kỳ ý kiến ​​nào của chúng tôi và chỉ bảo chúng tôi đợi. Tôi đã xem MV và không có gì được chỉnh sửa. Tôi không nên nói thêm nữa, vì vậy tôi sẽ im lặng". Nữ ca sĩ ám chỉ sự thất vọng với công ty.

Đáp lại sự quay lưng của các thần tượng sau khi nổi tiếng, quan chức của một công ty giải trí cho biết: "Theo quan điểm của công ty, hành động này thật đáng thất vọng, vì chúng tôi đã đầu tư nhiều năm để nuôi dưỡng và giúp các nghệ sĩ phát triển. Ngoài ra, các công ty quản lý ngày nay không còn áp đặt định hướng nghệ thuật lên thần tượng nghiêm ngặt như trước nữa. Nghệ sĩ được phép theo đuổi cả hoạt động nhóm lẫn hoạt động solo. Vì vậy không rõ họ đã phải đối mặt với những hạn chế nào. Vì chúng tôi là doanh nghiệp tập trung vào con người, nên chắc chắn sẽ xảy ra hiểu lầm".

