Nữ diễn viên Việt trong bộ phim Hàn đang gây sốt

Xét về tỷ lệ đặt chỗ theo thời gian thực, I, The Executioner vẫn đứng đầu với hơn 96.000 lượt đặt chỗ trước (tỷ lệ 34,8%). So với thời điểm mới ra mắt, thành tích phòng vé của I, The Executioner những ngày gần đây có phần chững lại nhưng phim vẫn dẫn đầu các rạp khi thu hút nhiều khán giả hơn dự kiến. Phim có sự tham gia của dàn sao Hàn Quốc gồm Jung Hae In, Ahn Bo Hyun...