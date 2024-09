Chuyện gì xảy ra với Tăng Phúc?

Chông gai Tăng Phúc phải đối mặt thời gian qua là điểm hỏa lực không nổi trội, là những lần bị các thủ lĩnh ngó lơ và được gọi tên gần cuối cùng.

Những ngày qua, sự việc giữa Tăng Phúc với Cường Seven là tâm điểm chú ý trong cộng đồng fan của Anh trai vượt ngàn chông gai, khiến không ít anh tài khác ở chương trình cũng lên tiếng. Mọi chuyện bắt nguồn từ những tin nhắn của Tăng Phúc gửi trong nhóm chat dành cho người hâm mộ. Ở đó, Tăng Phúc giải thích lý do không đồng ý lời mời của Cường Seven trong tập mới nhất dù ban đầu anh muốn vào đội của thủ lĩnh này.

Tăng Phúc bị khước từ



“Thực sự, mình không cảm nhận được sự công nhận khả năng của mình từ phía đội trưởng Cường Seven, trong khi từ đầu đến giờ mình luôn làm tốt và khả năng nhảy nhót lẫn ca hát, mình đều có. Nên khi anh Cường đẩy mình qua nhà khác, mình có chút giận. Và khi họ không mời được Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát thì họ mới mời mình. Thực sự lúc đó mình ‘say no’ ngay lập tức không suy nghĩ gì. Biết là Nhà Thiếu Nhi không phải nơi mình thực sự muốn vào, nhưng cái tôi không cho phép mình đặt bản thân vào một team chưa thực sự nhìn thấy khả năng của mình”, Tăng Phúc viết.

Giọng ca sinh năm 1990 cho biết thêm: “Hôm nay xem, mình mới biết được trong quá trình chọn thành viên, các đội ở bên ngoài tính toán gì và muốn chọn ai. Mình lúc này mới biết bản thân không phải lựa chọn top đầu của cả 2 đội”.

Tăng Phúc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Lý do khiến Tăng Phúc giận Cường Seven là quá trình lập nhà ở tập 11. Trong tập này, khi cùng thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt vào phòng có Tăng Phúc để thuyết phục các anh tài, Cường Seven đã chủ động nhường Tăng Phúc sang đội Đinh Tiến Đạt. Sau đó, khi phần chiêu mộ diễn ra, Cường Seven mời Bùi Công Nam, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát nhưng bị từ chối.

Lúc này, Cường Seven thay đổi chiến thuật và gọi tên Tăng Phúc. Tuy nhiên, Tăng Phúc lúc này đã không còn mặn mà với đội Cường Seven. Bởi thế, ngay cả khi không được Đinh Tiến Đạt gọi tên ở những lượt chiêu mộ đầu tiên, Tăng Phúc sau đó vẫn chọn về đội thủ lĩnh này.

Lúc này, Tăng Phúc cũng bày tỏ ngay từ khi tham gia chương trình, anh đã trải qua cảm giác là người được chọn cuối cùng.

Trở lại các tập trước đó, nếu BB Trần, Jun Phạm hay Trọng Hiếu luôn là những lựa chọn hàng đầu của các thủ lĩnh trong những lần chiêu mộ để lập nhà thì có những cái tên bị “bỏ lại” phía sau. Tăng Phúc là một trong số đó.

Ở tập 7, trong lượt chiêu mộ đầu tiên, 4 đội trưởng là S.T Sơn Thạch, Cường Seven, Đinh Tiến Đạt, Bằng Kiều lần lượt gọi tên BB Trần, Jun Phạm, Binz, Trọng Hiếu… Phải đến lượt chiêu mộ thứ 6, Tăng Phúc mới được gọi tên bởi thủ lĩnh S.T Sơn Thạch. Thời điểm đó, nhà của thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt và Bằng Kiều đã đủ đội hình 7-8 thành viên.

Với tập 3, trong khi Tuấn Hưng, Rhymastic, Tự Long, S.T Sơn Thạch được rất nhiều thủ lĩnh lôi kéo thì Tăng Phúc gần như không được nhắc tới hoặc có mà chương trình không phát sóng. Dẫn đến, nếu chỉ theo dõi trên truyền hình, có thể thấy Tăng Phúc như “tàng hình” giữa lúc mọi người đang sôi nổi chọn thành viên, lập nhà.

Chông gai của Tăng Phúc vẫn ở đó

Như Tăng Phúc chia sẻ, anh hát được, nhảy được và nỗ lực thay đổi khi đến với hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đó đúng là điều đáng ghi nhận ở ca sĩ này. Trước Anh trai vượt ngàn chông gai, Tăng Phúc có thời gian dài bị chê giọng hát. Nhắc đến anh, khán giả vẫn bình luận Tăng Phúc mải chạy show để rồi chất giọng ngày càng đi xuống. Nhưng với Anh trai vượt ngàn chông gai, Tăng Phúc khiến khán giả nhận ra anh làm được hơn những gì họ vẫn nghĩ.

Tăng Phúc chưa phải cái tên nổi bật trong số các anh trai. Ảnh: FBNV.

Từ tiết mục solo Đừng chờ anh nữa, Tăng Phúc đã chinh phục người nghe bằng màu giọng đẹp, cảm xúc. Từ đó, anh thử thách bản thân với nhiều phong cách khác nhau, thậm chí rap khá tốt ở tiết mục Giàu sang.

Tuy nhiên, Tăng Phúc lại có số điểm hỏa lực khiêm tốn. Anh chỉ đạt 170 điểm hỏa lực ở công diễn 2 và 150 điểm ở công diễn 4. Đây là con số đáng nguy hiểm, có thể đẩy Tăng Phúc vào tình thế bị loại bất cứ lúc nào. Nhìn số điểm trên, có lẽ không chỉ fan mà cả Tăng Phúc cũng cảm thấy buồn lòng, tiếc nuối. Bởi như nam ca sĩ nói, anh đã cố gắng vượt mọi chông gai nhưng kết quả luôn đáng ngại.

Điểm hỏa lực thấp có lẽ là một trong những lý do khiến Tăng Phúc không phải cái tên hấp dẫn mỗi khi chọn đội. Dẫu sao, việc nhóm nào thắng hay thua, ai đi hay ở vẫn bị phụ thuộc hoàn toàn vào sở thích, bình chọn của khán giả.

Hơn hết, những gì Tăng Phúc thể hiện ở cuộc chơi cũng là những gì mà nhiều người khác đã thể hiện. Bất cứ ai trong cuộc chơi này đều khẳng định họ nỗ lực, "chơi tất tay". Thậm chí, nếu so về xuất phát điểm, có những anh tài vốn không có nền tảng ca hát nhưng đã đi một chặng đường dài hơn, khó khăn hơn, thử thách hơn để đến được vị trí hiện tại.

Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận khả năng và việc Tăng Phúc xứng đáng nhưng để thấy một sân chơi có quá đông gương mặt nổi trội như Anh trai vượt ngàn chông gai, việc bị bỏ lại phía sau là điều khó tránh khỏi.

Thêm vào đó, có rất nhiều yếu tố khác nhau để một thủ lĩnh quyết định lựa chọn anh tài nào về đội. Họ có thể cần những anh tài thu hút khán giả, đông fan hoặc gây ấn tượng mạnh về nhảy, giỏi dàn dựng sân khấu, nhiều ý tưởng sáng tạo... Mọi thứ nằm trong chiến thuật của các thủ lĩnh để đảm bảo cả team của họ an toàn. Đặc biệt, những anh tài biết sáng tác, sản xuất âm nhạc càng có lợi thế và được săn đón dù ở vòng đấu nào đi chăng nữa.