Samsung Portable SSD tái định nghĩa khái niệm ổ cứng lý tưởng

Hiệu suất, dung lượng, độ bền và khả năng tương thích ấn tượng của ổ cứng Samsung Portable SSD là “cứu tinh” cho nhiều tình huống lưu trữ quen thuộc trong cuộc sống.

Các công nghệ và cải tiến mới áp dụng trên những dòng ổ cứng di động Samsung đang từng bước thay đổi trải nghiệm người dùng theo hướng tích cực hơn trong kỷ nguyên số hóa hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu thị trường ổ cứng Flash từ năm 2003 của thương hiệu.

Đọc/ghi tốc độ cao

Với các chuyên gia đồ họa, nhà làm phim hay game thủ, “ác mộng” lớn nhất có lẽ là cảm giác chờ đợi khi lưu trữ, truyền tải các nội dung nặng như video 8K, dự án 3D, game AAA. Đây là tín hiệu cho thấy đã đến lúc nâng cấp thiết bị thông qua những dòng ổ cứng di động như Samsung Portable SSD T9.

Tốc độ siêu tốc trên các dòng ổ cứng Portable SSD của Samsung giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian truyền tải dữ liệu.

Ổ cứng di động Samsung Portable SSD T9 đạt tốc độ đọc/ghi tuần tự đến 2.000 MB/s qua giao diện USB 3.2 Gen 2x2, cho phép truyền tải tập tin 2 GB chỉ trong chưa đến một giây. Hiệu suất đầu ra và thời gian tải tức của dòng ổ cứng SSD này là bí quyết nâng tầm trải nghiệm của người dùng trong quá trình khởi động game đồ họa nặng, truyền tải tác phẩm 3D, video 8K cũng như ứng dụng AI.

Tương thích đa thiết bị

Bên cạnh hiệu suất hay dung lượng lưu trữ, khả năng tương thích các thiết bị công nghệ cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi người dùng lựa chọn ổ cứng. Không ít trường hợp bỏ qua yếu tố này, dẫn đến việc tốn kém chi phí nhưng ổ cứng mua về lại không sử dụng được trên thiết bị hoặc hệ điều hành hiện hữu của mình.

Khả năng tương thích đa thiết bị là lợi thế lớn của ổ cứng Samsung Portable SSD.

Để không gặp phải tình huống trên, người dùng có thể lựa chọn những dòng ổ cứng có khả năng tương thích đa thiết bị như Samsung Portable SSD T9 hay Samsung Portable SSD T7. Cả hai dòng ổ cứng di động này của Samsung đều có thể sử dụng trên nhiều dòng thiết bị như điện thoại, máy tính bảng Windows, macOS, Android, máy chơi game, camera 12K… Đặc biệt, sản phẩm đi kèm cáp USB-C to C và USB-C to A giúp kết nối mượt mà, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thiết kế nhỏ, dung lượng lớn

Nói đến ổ cứng, không thể bỏ qua dung lượng lưu trữ, nhất là trong kỷ nguyên 5G, AI và big data hiện nay. Khi các nội dung số, đặc biệt là ứng dụng AI, game… đang ngày một nặng hơn, việc không đủ dung lượng lưu trữ mang đến nhiều phiền toái cho người dùng.

Samsung Portable SSD sở hữu kích thước mỏng nhẹ và dung lượng cực lớn.

Để không bị gián đoạn công việc vì hết dung lượng lưu trữ, người dùng có thể cân nhắc những dòng ổ cứng di động như Samsung Portable SSD T9 và T7. Sở hữu kích thước mỏng gọn, chỉ tương đương một chiếc thẻ tín dụng, nhưng cả hai dòng ổ cứng di động này cung cấp các phiên bản dung lượng từ 1 TB, 2 TB đến 4 TB, giúp người dùng thoải mái lưu trữ các file video, tác phẩm 3D hay phiên livestream dài.

Kháng rơi vỡ với bảo hành dài

Những tình huống quen thuộc như rơi rớt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất và khả năng vận hành của ổ cứng di động. Để bảo vệ an toàn dữ liệu và tránh những sự cố không mong muốn, khả năng chống va chạm của ổ cứng di động cũng là khía cạnh đáng lưu tâm.

Khả năng kháng rơi vỡ và thời hạn bảo hành lâu dài mang đến sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Portable SSD T9 sở hữu khả năng kháng rơi vỡ ở độ cao đến 3 m, đi kèm gói bảo hành thời hạn 5 năm. Nhờ công nghệ Dynamic Thermal Guard của Samsung, ổ cứng T9 có thể duy trì tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định ngay cả khi hoạt động ở nhiệt độ cao.

Trong khi đó, Portable SSD T7 được bảo vệ bằng mật khẩu mã hóa AES 256-bit và vỏ kim loại cứng cáp, giúp dữ liệu luôn an toàn, đề phòng trường hợp rơi từ độ cao đến 2 m. Đặc biệt, T7 cũng đi kèm chế độ bảo hành giới hạn 3 năm.

Kiểm soát nhiệt độ, tối ưu hiệu suất

Nhiệt độ cao là yếu tố quen thuộc làm giảm hiệu suất của các thiết bị điện tử nói chung và ổ cứng nói riêng. Vấn đề có thể nghiêm trọng hơn khi người dùng truyền tải các nội dung đồ họa nặng hay video 8K.

Công nghệ Dynamic Thermal Guard kiểm soát hiệu quả nhiệt lượng và duy trì hiệu suất tối ưu trên các dòng Portable SSD của Samsung.

Điều này được Samsung giải quyết hiệu quả thông qua công nghệ Dynamic Thermal Guard trên dòng ổ cứng di động T7 và T9. Giải pháp này giúp kiểm soát nhiệt độ tối ưu, từ đó duy trì hiệu suất truyền tải nhanh chóng. Trong các điều kiện được kiểm soát, ổ cứng T9 luôn duy trì nhiệt độ bề mặt dưới 60 độ C, trong khi nhiệt độ bề mặt của T7 không vượt quá 51 độ C. Ổ cứng T9 cũng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 62368-1, giúp gia tăng sự yên tâm trong quá trình sử dụng của người dùng.