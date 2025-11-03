Ảnh thực tế smartphone gập ba của Samsung

Giá bán smartphone gập ba của Samsung có thể vào khoảng 2.700 USD , chủ yếu đến từ bản lề phức tạp và tấm nền OLED. Con số này đắt gần gấp đôi so với Galaxy Z Fold7, vốn sở hữu cơ chế gập đôi dạng cuốn sách. Theo Korea Economic Daily, Samsung dự kiến phân phối thiết bị tại Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi đánh giá khả năng bán ra toàn cầu. Giới phân tích nhận định đây không phải chiến lược ngắn hạn để thu hút chú ý, thay vào đó nhằm chứng minh năng lực công nghệ trong bối cảnh các hãng Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Ảnh: Weibo.