Ảnh thực tế smartphone gập ba của Samsung

|
Tại khu triển lãm bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2025) ở Gyeongju (Hàn Quốc), Samsung mang đến nguyên mẫu smartphone màn hình gập 3, thiết bị được giới công nghệ đồn đoán trong thời gian gần đây. Ảnh: Dailian.
|
Thiết bị được trưng bày tại Công viên Expo Grand, cách nơi diễn ra hội nghị khoảng 11 km. Mang tên K-Tech Showcase, đây là triển lãm quy tụ các công nghệ tiên tiến nhất từ những doanh nghiệp Hàn Quốc. Ngoài Samsung Electronics, một số tập đoàn tham gia triển lãm còn có Hyundai Motor, SK Group và LG Electronics. Ảnh: Dailian.
|
Đây là lần đầu tiên Samsung trình diễn nguyên mẫu thực tế của smartphone gập ba, có thể mở rộng màn hình lên tối đa 10 inch. Theo nhiều tin đồn, thiết bị dự kiến mang tên Galaxy Z Trifold, đánh dấu tham vọng mới nhất của công ty Hàn Quốc với phân khúc smartphone màn hình gập. Ảnh: Dailian.
|
Dù được trưng bày trong khung kính, khách tham quan vẫn nhìn rõ một số chi tiết trong thiết kế sản phẩm. Thiết bị có cơ chế gập vào trong từ hai bên (dạng chữ G). Khi mở hoàn toàn, điện thoại dày khoảng 4,2 mm, tương tự Galaxy Z Fold7. Độ dày khi gập lại vào khoảng 12-15 mm. Ảnh: Dailian.
|
Tuy Samsung không tiết lộ thông số chi tiết, khách tham quan ước tính màn hình điện thoại khi mở ra hoàn toàn có kích thước khoảng 10 inch. Đáng chú ý khi nếp gấp giữa các bản lề “hầu như rất khó thấy”. Ảnh: Korea Economic Daily.
|
Dựa trên tin đồn, mỗi bên màn hình điện thoại chứa pin riêng, giúp kéo dài thời gian sử dụng. Khi ra mắt, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với Huawei Mate XT. Đây là smartphone gập ba đầu tiên được bán, chưa thực sự hoàn thiện khi vẫn còn vấn đề độ bền, màn hình dễ hỏng trên các model ban đầu. Ảnh: Korea Economic Daily.
|
Giới công nghệ dự đoán Samsung sẽ sản xuất hàng loạt smartphone gập ba sớm nhất trong tháng 11. Việc trình diễn thiết bị tại sự kiện bên lề APEC 2025 được xem là động thái nhấn mạnh tiềm lực công nghệ của Samsung với các lãnh đạo, doanh nghiệp toàn cầu. Ảnh: Korea Economic Daily.
|
Giá bán smartphone gập ba của Samsung có thể vào khoảng 2.700 USD, chủ yếu đến từ bản lề phức tạp và tấm nền OLED. Con số này đắt gần gấp đôi so với Galaxy Z Fold7, vốn sở hữu cơ chế gập đôi dạng cuốn sách. Theo Korea Economic Daily, Samsung dự kiến phân phối thiết bị tại Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi đánh giá khả năng bán ra toàn cầu. Giới phân tích nhận định đây không phải chiến lược ngắn hạn để thu hút chú ý, thay vào đó nhằm chứng minh năng lực công nghệ trong bối cảnh các hãng Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Ảnh: Weibo.
|
“Samsung tận dụng sự kiện này để khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ màn hình tiên tiến, đồng thời chứng minh Hàn Quốc vẫn dẫn đầu cuộc đua smartphone màn hình gập toàn cầu”, một nhà phân tích tại Seoul trả lời Korea Economic Daily. Ảnh: Weibo.
Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung
Cuốn sách cho thấy những chọn lựa chiến lược nhạy bén và đúng đắn của ông Lee Kun Hee, từng bước đưa Samsung đến vị trí hôm nay. Bên cạnh đó, sách đề cập tinh thần và ý chí lao động, thái độ làm việc quyết liệt, phong cách quản lý độc đáo của Lee Kun Hee.