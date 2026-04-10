Bloomberg: Samsung có thể đầu tư 4 tỷ USD vào Việt Nam

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Samsung Electronics dự kiến đầu tư 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip tại Thái Nguyên. Dự án có thể chia nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên trị giá 2 tỷ USD .

Đại diện Samsung từ chối bình luận. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ với Samsung về dự án sản xuất bán dẫn tại Việt Nam.

Samsung và các đối thủ toàn cầu đang mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu trang bị chip ngày càng cao, được sử dụng trong trung tâm dữ liệu và thiết bị phục vụ AI.

Công ty Hàn Quốc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008 ở tỉnh Bắc Ninh. Kể từ đó, Việt Nam phát triển thành cơ sở sản xuất smartphone lớn nhất của Samsung. Năm 2013, một nhà máy khác được xây dựng tại Thái Nguyên.

Theo Bloomberg, Việt Nam nổi lên như một cường quốc trong lĩnh vực sản xuất khi các công ty muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bớt phụ thuộc vào Trung Quốc để giảm thiểu tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Samsung được đánh giá là trung tâm hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam. Tập đoàn đứng giữa chuỗi cung ứng rộng lớn gồm smartphone, linh kiện và các hoạt động có giá trị cao như màn hình hay R&D (nghiên cứu và phát triển).

Công ty Hàn Quốc cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm điện tử toàn cầu, thu hút mạng lưới nhà cung cấp và thúc đẩy năng lực công nghiệp, dù chuỗi giá trị phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và công ty nước ngoài, Bloomberg cho biết.

Theo số liệu từ Chính phủ, Samsung đã đầu tư 23,2 tỷ USD vào Việt Nam tính đến cuối năm 2024, tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động địa phương.

Năm 2022, Samsung rót thêm 920 triệu USD cho cơ sở tại Thái Nguyên, nâng tổng vốn đầu tư vào nhà máy Samsung Electro-Mechanics lên 2,3 tỷ USD .

Đầu tháng 3, Bộ Tài chính cho biết hoạt động sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,2 tỷ USD tại tỉnh Thái Nguyên là dự án nổi bật của Samsung trong tháng 2.