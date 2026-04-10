Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bloomberg: Samsung có thể đầu tư 4 tỷ USD vào Việt Nam

  Thứ sáu, 10/4/2026 05:15 (GMT+7)
Nguồn tin cho biết Samsung có kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD xây dựng nhà máy đóng gói chip tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Samsung Electronics dự kiến đầu tư 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip tại Thái Nguyên. Dự án có thể chia nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên trị giá 2 tỷ USD.

Đại diện Samsung từ chối bình luận. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ với Samsung về dự án sản xuất bán dẫn tại Việt Nam.

Samsung và các đối thủ toàn cầu đang mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu trang bị chip ngày càng cao, được sử dụng trong trung tâm dữ liệu và thiết bị phục vụ AI.

Công ty Hàn Quốc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008 ở tỉnh Bắc Ninh. Kể từ đó, Việt Nam phát triển thành cơ sở sản xuất smartphone lớn nhất của Samsung. Năm 2013, một nhà máy khác được xây dựng tại Thái Nguyên.

Theo Bloomberg, Việt Nam nổi lên như một cường quốc trong lĩnh vực sản xuất khi các công ty muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bớt phụ thuộc vào Trung Quốc để giảm thiểu tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Samsung được đánh giá là trung tâm hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam. Tập đoàn đứng giữa chuỗi cung ứng rộng lớn gồm smartphone, linh kiện và các hoạt động có giá trị cao như màn hình hay R&D (nghiên cứu và phát triển).

Công ty Hàn Quốc cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm điện tử toàn cầu, thu hút mạng lưới nhà cung cấp và thúc đẩy năng lực công nghiệp, dù chuỗi giá trị phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và công ty nước ngoài, Bloomberg cho biết.

Theo số liệu từ Chính phủ, Samsung đã đầu tư 23,2 tỷ USD vào Việt Nam tính đến cuối năm 2024, tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động địa phương.

Năm 2022, Samsung rót thêm 920 triệu USD cho cơ sở tại Thái Nguyên, nâng tổng vốn đầu tư vào nhà máy Samsung Electro-Mechanics lên 2,3 tỷ USD.

Đầu tháng 3, Bộ Tài chính cho biết hoạt động sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,2 tỷ USD tại tỉnh Thái Nguyên là dự án nổi bật của Samsung trong tháng 2.

35:2075 hôm qua

14:20 7/4/2026

05:58 7/4/2026

Phúc Thịnh

Samsung đầu tư nhà máy Samsung Samsung Việt Nam nhà máy chip bán dẫn là gì Thái Nguyên Samsung Samsung Electronics Mỹ Hàn Quốc Việt Nam Thái Nguyên AI đầu tư bán dẫn nhà máy chip

    Đọc tiếp

    Muc gia gay soc cua iPhone gap hinh anh

    Mức giá gây sốc của iPhone gập

    10 phút trước 07:20 10/4/2026

    0

    Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.

    iPhone lai len dinh hinh anh

    iPhone lại lên đỉnh

    15 giờ trước 16:06 9/4/2026

    0

    Smartphone bán chạy nhất toàn cầu quý IV/2025 thuộc về iPhone 17 Pro Max, trong khi Galaxy S25 chỉ xếp thứ 10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý