Tin xấu với Samsung

TM Roh, Giám đốc bộ phận di động Samsung đã cảnh báo nội bộ rằng mảng smartphone có thể ghi nhận lỗ cả năm 2026, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của đơn vị này.

Thông tin trên được ấn phẩm tài chính Hàn Quốc Money Today tiết lộ và được nhiều nguồn trong ngành xác nhận.

Nghịch lý là Samsung đang trải qua một trong những quý tốt nhất trong lịch sử ở mảng chip nhớ. Bộ phận bán dẫn của công ty ghi nhận lợi nhuận ước tính khoảng 57.200 tỷ won, tương đương 38 tỷ USD trong quý I/2026, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân thúc đẩy lợi nhuận đó lại xuất phát từ mảng điện thoại gặp khó khăn, khi nhu cầu chip nhớ từ các trung tâm dữ liệu AI bùng nổ.

AI đang hút cạn nguồn cung LPDDR, loại chip nhớ tiết kiệm điện vốn được thiết kế chủ yếu cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. Hiện các máy chủ AI cũng chuyển sang dùng LPDDR vì chi phí điện và làm mát thấp hơn. Samsung đã ngừng sản xuất dây chuyền LPDDR4 để tăng công suất LPDDR5 phục vụ khách hàng AI. Điều này tạo ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cho thị trường điện thoại.

Theo Counterpoint Research, chi phí DRAM trong điện thoại cao cấp ở phân khúc trên 800 USD có thể chiếm đến 20% tổng giá thành linh kiện. Chi phí RAM và bộ nhớ trong cộng lại chiếm khoảng 41% mức tăng giá thành. Các hợp đồng cung cấp chip nhớ thường ký theo quý, nghĩa là toàn bộ tác động của đợt tăng giá từ nửa cuối 2025 sẽ phản ánh đầy đủ vào chi phí sản xuất từ quý II/2026.

Đáng chú ý là Samsung hoàn toàn có thể ưu tiên cung cấp chip nhớ rẻ hơn cho mảng điện thoại của chính mình, nhưng công ty dường như chọn tối đa hóa lợi nhuận từ mảng bán dẫn thay vì hỗ trợ bộ phận di động (MX).

"Khi AI hút cạn chip nhớ dành cho di động, các nhà sản xuất smartphone đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung đủ. Giá đã tăng và có thể còn tăng tiếp trong nửa cuối năm", một quan chức ngành nhận định.

Galaxy S26 dù phá kỷ lục đặt hàng trước tại Hàn Quốc vẫn không đủ để bù đắp chi phí. Samsung đã tăng giá nhiều dòng máy gồm Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 Edge, S25 FE và hầu hết máy tính bảng Galaxy. Tuy nhiên, việc tăng giá làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong khi chi phí vẫn tiếp tục leo thang.

Thêm vào đó, Samsung còn phải đối mặt với nguy cơ đình công. Công đoàn lớn nhất của Samsung đã tập hợp khoảng 40.000 người tại khuôn viên Pyeongtaek ngày 23/4, yêu cầu phân phối 15% lợi nhuận hoạt động hàng năm làm tiền thưởng. Đình công kéo dài có thể làm gián đoạn sản xuất và khiến chi phí chip nhớ tăng thêm.

Các đánh giá nội bộ của ông lớn công nghệ Hàn Quốc cho rằng bộ phận MX sẽ cần một giai đoạn phục hồi vào năm sau. Dự báo nguồn cung DRAM trong năm 2027 có thể thiếu hụt đến 40% so với nhu cầu, ngay cả trong kịch bản sản xuất tốt nhất.