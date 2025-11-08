Sale 11/11: Mua điện thoại tặng loa Bluetooth, phụ kiện từ 11.000 đồng

Ngày 10-11/11, toàn hệ thống Di Động Việt diễn ra "đại tiệc mua sắm". Nhiều sản phẩm công nghệ, điện thoại, đồ gia dụng giảm đến 1 triệu đồng trong khung giờ vàng kèm quà tặng hấp dẫn.

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động của thị trường bán lẻ, đặc biệt trong dịp ngày đôi 11/11. Hòa nhịp mùa mua sắm cuối năm, hệ thống bán lẻ Di Động Việt sẽ triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn trong hai ngày 10-11/11, mang đến cho khách hàng cơ hội "săn" thiết bị công nghệ và đồ gia dụng chính hãng với mức giá thấp kỷ lục.

Đại diện Di Động Việt cho biết: "Chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm thực sự khác biệt trong dịp sale đôi. Không chỉ giảm giá sâu cho điện thoại, tablet, chương trình còn mở rộng sang đồ gia dụng, phụ kiện và sản phẩm thông minh để khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị cho cả gia đình".

Bảng giá smartphone, tablet áp dụng trong chương trình sale đôi từ 10 đến 11/11 tại Di Động Việt.

Mua sắm "một được hai": Ưu đãi giới hạn cho khách hàng nhanh tay

Điểm nhấn của chương trình lớn nhất tháng 11 là ưu đãi "mua 1 tặng 1" với quà tặng giá trị, áp dụng cho loạt sản phẩm công nghệ và gia dụng chính hãng. Trong khung giờ 8-12h, khách hàng có thể mua Xiaomi Redmi 15C với giá chỉ 3,29 triệu đồng và được tặng pin sạc dự phòng trị giá 490.000 đồng. Các dòng cao cấp hơn như Xiaomi 15T Pro giá 17,49 triệu đồng, tặng loa Bluetooth 800.000 đồng, hay OPPO A6 Pro giá 9,99 triệu đồng tặng loa Innoyo...

Không chỉ điện thoại, chương trình còn áp dụng cho tablet và phụ kiện: Xiaomi Pad 7 giá 8,99 triệu đồng tặng ốp lưng, camera IP 2MB giá 450.000 đồng tặng quạt mini Magic, hay pin sạc Aukey giá 650.000 đồng tặng sạc nhanh 30 W.

Đồ gia dụng Bear cũng góp mặt trong chương trình ưu đãi "mua 1 tặng 1".

Ngoài ra, nhiều đồ gia dụng Bear cũng góp mặt với loạt combo "mua 1 tặng 1": Nồi chiên không dầu Bear chỉ 1,79 triệu đồng còn được tặng máy vắt cam; máy làm sữa hạt đa năng 1,99 triệu đồng cũng sẽ được tặng kèm máy vắt cam, hay nồi áp suất điện 1,99 triệu đồng tặng máy xay sinh tố cầm tay.

Giảm thêm 1 triệu đồng trên giá đã giảm cho điện thoại, tablet, MacBook

Cũng trong khung giờ vàng của hai ngày sale, khách hàng mua smartphone, tablet, MacBook sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng trên mức giá bán đã giảm. Đơn cử, hàng loạt thiết bị từ iPhone, Samsung, OPPO đến Xiaomi đều có giá đặc biệt.

iPhone 17, iPhone Air vẫn là dòng máy bán chạy tại Di Động Việt.

iPhone 16e 128GB giá ưu đãi chỉ 14,89 triệu đồng; iPhone 17 Pro 256GB chỉ 33,99 triệu đồng; hay khách hàng quan tâm nhóm máy đã qua sử dụng thì cũng có iPhone 16 Pro Max 512 GB cũ chỉ 29,09 triệu đồng.

Ở nhóm thiết bị chạy hệ điều hành Android, Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB giá ưu đãi chỉ 38,19 triệu đồng; Galaxy S25 Ultra 256GB chỉ 25,49 triệu đồng; OPPO Find X9 256 GB về giá 21,49 triệu đồng; Xiaomi 15T 512 GB chỉ 12,49 triệu đồng...

Các mẫu tablet như Huawei MatePad 11.5 PaperMatte hay Galaxy Tab S11 Ultra cũng được ưu đãi lần lượt chỉ 9,29 triệu đồng và 29,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy S25 Ultra hiệu năng mạnh mẽ dành cho tác vụ chuyên nghiệp.

Sắm phụ kiện chính hãng chỉ từ 11.000 đồng

Từ 8h đến 12h trong hai ngày diễn ra chương trình sale đôi, Di Động Việt sẽ tung hàng loạt deal giá sốc "chạm đáy" chỉ từ 11.000 đồng, áp dụng cho dây đeo điện thoại Zagg và cáp sạc rút Baseus. Ngoài ra, các sản phẩm như đồng hồ thông minh Kieslect KR 2, KS 2, bộ cáp củ sạc Acefast hay bàn ủi hơi nước Lofans sẽ được bán với mức giá 111.000-211.000 đồng, tạo nên không khí mua sắm sôi động trong khung giờ vàng.

Bên cạnh ưu đãi giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách "Trả góp 30". Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, không áp lực tài chính.

Với chương trình "Thu cũ - Đổi mới", người dùng còn được trợ giá đến 5,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường, và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Về chính sách bảo hành - hậu mãi, Di Động Việt áp dụng chế độ 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Song song với loạt giảm giá, thành viên D-Member của Di Động Việt được giảm thêm đến 1%, đồng thời tích lũy điểm thưởng cho những lần mua sắm tiếp theo.

Khách hàng tin chọn Di Động Việt để mua sắm sản phẩm công nghệ chính hãng.