Salah giúp Ai Cập vùi dập Malawi

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Mohamed Salah tỏa sáng giúp Ai Cập giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Sức mạnh của đội bóng đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA được thể hiện bằng ba bàn thắng ngay trong hiệp một. Sau tình huống Trezeguet dứt điểm chệch cột ở phút thứ 5, đội chủ nhà mở tỷ số chỉ một phút sau đó. Mohamed Hany kiến tạo để Nasser Maher dứt điểm lạnh lùng, đưa Ai Cập vươn lên. Đến phút 10, Zizo chuyền bóng cho Omar Marmoush, để cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspur điền tên lên bảng điện tử.
Malawi nỗ lực đáp trả, tuy nhiên các pha dứt điểm của Richard Mbulu và Lloyd Njaliwa đều bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá. Phút 38, Hany thực hiện sút xa quyết đoán từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.
Sau trận thắng dễ dàng này, hai đội sẽ sớm tái đấu vào ngày 17/11. Thầy trò Ali Maher tạm thời đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 lượt trận.
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