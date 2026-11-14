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Thể thao

Salah giúp Ai Cập vùi dập Malawi

  • Thứ bảy, 14/11/2026 06:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 14/11, đội tuyển Ai Cập dễ dàng đè bẹp Malawi với tỷ số 5-0 trên sân Cairo International ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại CAN Cup.

Mohamed Salah tỏa sáng giúp Ai Cập giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Sức mạnh của đội bóng đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA được thể hiện bằng ba bàn thắng ngay trong hiệp một. Sau tình huống Trezeguet dứt điểm chệch cột ở phút thứ 5, đội chủ nhà mở tỷ số chỉ một phút sau đó. Mohamed Hany kiến tạo để Nasser Maher dứt điểm lạnh lùng, đưa Ai Cập vươn lên. Đến phút 10, Zizo chuyền bóng cho Omar Marmoush, để cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspur điền tên lên bảng điện tử.

Malawi nỗ lực đáp trả, tuy nhiên các pha dứt điểm của Richard Mbulu và Lloyd Njaliwa đều bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá. Phút 38, Hany thực hiện sút xa quyết đoán từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, Ai Cập tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Thủ thành George Chikooka của Malawi liên tiếp cản phá các cú sút của Zizo (phút 50), Mohamed Salah (phút 58, 71), Ahmed Fatouh (phút 65) và Marwan Attia (phút 78).

Nhưng những điều chỉnh nhân sự của Ai Cập vẫn phát huy hiệu quả ở cuối trận. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Ibrahim Adel kiến tạo để Salah đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 90+4, một cầu thủ dự bị khác là Hamza Abdelkarim bị thủ môn Chikooka phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, chính Salah là người ấn định thắng lợi 5-0 cho Ai Cập.

Sau trận thắng dễ dàng này, hai đội sẽ sớm tái đấu vào ngày 17/11. Thầy trò Ali Maher tạm thời đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 lượt trận.

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Huy Trưởng

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